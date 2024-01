Les candidatures pour la Nuit des Rois sont ouvertes jusqu'au 4 mars

Les dossiers seront sélectionnés selon des critères "d'innovation et de créativité" et "d'efficacité et de performance".

Le 29 mai 2024, le grand jury de la Nuit des Rois récompensera les meilleurs "projets, dispositifs, campagnes ou expériences digitales" à l'issue d'une cérémonie qui clôturera la onzième édition de l'événement organisé par Viuz&Co. Pour faire partie des vainqueurs, les candidats peuvent déposer un dossier de candidature jusqu'au 4 mars, accessible via ce lien.

Les dossiers doivent porter sur "des dispositifs qui ont eu au moins en partie recours au digital". "Toute la communication et le marketing sont donc potentiellement concernés". Les candidatures peuvent être indifféremment portées par des agences, des plateformes, des marques, des enseignes, des régies, des éditeurs... Les dossiers seront sélectionnés selon deux critères : "innovation et créativité" et "efficacité et performance".

Les candidatures seront réparties en quinze catégories (multicanal, commerce connecté, BtoB, data marketing, IA, contenues…). Le jury sera quant à lui composé d'experts du marketing digital dont Nathalie Gonzalez (DGA marketing, communication & commercial à Nespresso), Anne-Marie Gaultier (managing director marketing & communication à Aldi) ou encore Omer Waysman (VP global digital & consumer experience à Michelin). A noter que le dépôt des dossiers est gratuit et que seuls les dossiers retenus en finale seront payants.