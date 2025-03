AI SCOPE 2025 : l'événement IA incontournable pour les professionnels du marketing

Les 8 et 9 avril, l'AI SCOPE réunira plus de 5 000 marketeurs pour explorer le futur de l'IA en marketing. Au programme de cet événement en ligne gratuit : 17 conférences, des experts de renom et des cas inspirants. Le JDN est partenaire.

Les 8 et 9 avril 2025 se tiendra la 1ère édition d'AI SCOPE, le premier événement en ligne dédié à l'intelligence artificielle pour les experts du marketing. Organisé par Semji, cet événement réunira plus de 5 000 décideurs marketing pour explorer le futur de l'IA et son impact sur les stratégies digitales des marques. Les inscriptions sont gratuites.

Pendant deux jours, CMOs, heads of innovation, AI managers, content managers et growth marketers navigueront entre cas concrets, innovations de rupture et bonnes pratiques pour intégrer l'IA au cœur de leurs processus. L'objectif ? Découvrir comment l'IA générative, les agents conversationnels et l'automatisation intelligente révolutionnent le marketing et ouvrent de nouvelles opportunités pour accélérer leur performance.

Au programme : 17 conférences animées par des experts comme Luc Julia, co-créateur de Siri chez Apple, Frédéric Cavazza, conférencier et consultant IA, ou encore Karine Abbou, spécialiste IA et fondatrice de Women Love AI Marketing. Les participants pourront également s'inspirer des retours d'expérience de grandes marques comme Europcar, Leroy Merlin, Vertbaudet ou le Groupe SEB.

Parmi les temps forts :

"Marketing et IA générative : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives", une session pour décrypter l'impact de l'IA sur la création de contenu, la personnalisation et les services de marque.

"Agents et systèmes multi-agents : créativité vs autonomie de la machine", une conférence prospective sur le potentiel des agents IA et leurs limites.

"L'IA générative au service du marketing personnalisé", un atelier pratique pour apprendre à générer des contenus ultra-personnalisés à grande échelle.

"IA générative : mythes et réalités", une intervention pour démystifier les idées reçues sur l'IA avec Luc Julia.

Autre atout de l'événement : un parterre de partenaires experts comme Microsoft, Salesforce, ContentSquare ou Kameleoon, pour découvrir les dernières innovations IA et échanger sur les meilleures pratiques. Le tout dans un format 100% digital et gratuit, accessible à tous.

"Notre ambition avec l'AI SCOPE est de donner aux professionnels du marketing les clés pour réinventer leurs stratégies grâce à l'IA, affirme Alexandre de Jesus Brazao, Head of Customer Success chez Semji. Transformation des contenus, hyperpersonnalisation, automatisation du CRM... L'IA ouvre un champ des possibles immense, à condition de savoir comment l'exploiter."

Un événement à ne pas manquer pour tous les marketeurs qui veulent prendre une longueur d'avance et faire de l'IA leur meilleur atout !

Pour s'inscrire et consulter le programme complet, c'est ici.