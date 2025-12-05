Email marketing : quelles sont les solutions (vraiment) souveraines en Europe ?

Quelles solutions d'email marketing non seulement hébergent leurs données dans un cloud européen souverain mais en plus possèdent un ADN profondément européen ? Réponses avec les données de la plateforme EU-Score.tech.

7 critères pour répondre à une question : la solution d'email-marketing que vous envisagez d'adopter est-elle un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout européenne ? Va-t-elle protéger vos données des lois extra-européennes grâce à un cloud véritablement souverain, sans même une redondance chez un provider étranger ? Son siège social est-il en Europe ? Son actionnariat est-il majoritairement issu du Vieux continent ? Et où sont ses salariés ? Ses sous-traitants ? Quelles sont ses valeurs ? Répondre à toutes ces questions, c'est la mission que s'est fixée la plateforme EU-Score.tech. La réponse, elle, est dans le graphique ci-dessous :

Ainsi l’entreprise Mindbaz, avec ses solutions Mindbaz et Sweego, se retrouve leader du classement, en cochant presque toutes les cases (manque juste à l'appel le critère des premiers 100 salariés en UE). A la deuxième place, le groupe Positive (Sarbacane), est pénalisé par le fait que 71% (et non 100%) de ses prestataires digitaux identifiés sont dans l’UE et par son non-respect des "valeurs UE" (ESG et DEI).

Mais la souveraineté commence à véritablement battre de l'aile à partir du 6e rang, quand le critère du cloud souverain n'est plus respecté. Ainsi, Brevo (qui vient d’annoncer une levée historique de 500 millions d’euros), Mailjet, Spotler et les suivants échouent tous à ce test.

Pour accéder à l’ensemble des données composant ce classement, c’est par ici.

L’EU Score est une démarche collaborative à but non lucratif et évolue en continu en fonction des retours de ses membres. Toute entreprise intéressée peut se rendre sur EU-Score.tech pour déclarer ou mettre à jour les données sur sa solution. Assistés par l’IA, les modérateurs d’EU-Score.tech vérifient, valident et rectifient le cas échéant ces données. L'ensemble des entreprises référencées dans ce Top 10 ont été contactées en amont du classement pour leur donner l'opportunité de rectifier leurs données.

Au total, le classement de la souveraineté des solutions technologiques utilisées dans l’Union Européenne réalisé par EU-Score.tech recense près de 700 solutions technologiques et entreprises dans 300 compétences logicielles.