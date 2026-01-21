Rendez-vous le 3 février pour Social Jam, une journée dédiée au social media

Marques, ONG, créateurs et experts se réuniront à Social Jam, pour une journée dédiée au social media et à l'IA.

Social Jam se tiendra le 3 février 2026 à Paris, dans les locaux de l'École Supérieure de Publicité, Communication et Marketing (ESP), pour une journée dédiée aux enjeux du social media, de l'intelligence artificielle et des communautés, rassemblant professionnels, créateurs, agences et plateformes.

Conçu pour repenser le social media, l'événement mettra l'accent sur l'authenticité, la créativité, la conversation et l'utilité. Il proposera conférences, tables rondes, keynotes et sessions Jam Live, un format inspiré de l'improvisation et du stand-up pour confronter idées et retours d'expérience en temps réel plutôt que de simples présentations classiques.

La matinée étudiera les grandes tendances dans l'IA et le social media, avec des focus sur WhatsApp et Discord. D'autres sessions exploreront les usages conversationnels sur des plateformes telles que TikTok et WhatsApp for Business, ainsi que l'évolution des outils de marketing à l'heure de l'IA. L'après midi sera consacré à TikTok, la transformation de la production de contenu et les micro-communautés par les créateurs de niche.

Les intervenants annoncés comptent des dirigeants et experts reconnus du secteur, notamment Florian Chavanelle (country manager de TikTok), Emmanuel Vivier (cofondateur de Hub Institute) et Pierre Guengant (DG adjoint de Buzzman). Le programme complet rassemble des profils issus de plateformes, agences, créateurs et organisations engagées.

L'événement sera payant (79 euros la place) et se déroulera sur une seule journée complète de 9h00 à 17h00. Les participants peuvent réserver leur place ici.