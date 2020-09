"iPhone 12 (2020) : le nouvel iPhone présenté le 15 septembre ?"

[IPHONE 12] Apple a convié les internautes à une keynote ce mardi. Mais il devrait s'agir de l'Apple Watch plutôt que de l'iPhone 12.

[Mise à jour du 13 septembre 2020 à 11h44] Qui sera la star de la prochaine keynote d'Apple, prévue le 15 septembre prochain à 19h00, heure de Paris ? Comme à son habitude, la firme à la pomme nous laisse sur notre faim. Rien, dans l'invitation envoyée, ne permet de deviner de quoi il sera question. Mais selon Bloomberg, il ne faut pas s'attendre à y découvrir les nouveaux iPhone 12. Ces derniers ne sont pas encore livrés et il va falloir patienter jusqu'à octobre 2020 pour faire connaissance avec eux. Les commandes de produits SLP, ces circuits imprimés qui équiperont les nouveaux iPhone, ont été réalisées dès le mois de juillet en ce qui concerne les modèles 6,1 pouces... Mais les fournisseurs d'Apple ont dû attendre la fin août pour débuter la livraison des SLP liés aux modèles 5,4 et 6,7 pouces. Autre mauvaise nouvelle : la sortie de ces iPhone serait étalée dans le temps. D'abord les iPhone 12 et 12 Max puis les versions Pro. De quoi s'agira-t-il, dans ce cas, le 15 septembre ? Sans doute de l'Apple Watch, en l’occurrence la Series 6, et d'un nouvel iPad, version Air.

Si l'iPhone SE, le modèle entrée de gamme d'Apple, est déjà disponible, la firme à la pomme s'active également pour préparer les successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Rien n'a encore filtré en ce qui concerne leurs noms, qui pourraient être iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Apple sortirait ainsi quatre smartphones cette année. Prévus initialement pour septembre 2020, les prochains iPhone devraient sortir un mois plus tard, courant octobre 2020. Ils devraient embarquer nombre de nouveautés, alors que la gamme sortie en 2019 n'a pas profité de beaucoup d'améliorations. Ils seront équipés d'iOS 14, de la 5G, d'un écran 120 Hz... mais pas d'écouteurs et de chargeurs qui ne seront plus intégrés par défaut dans le boîtier de l'iPhone.

A circonstances exceptionnelles, sortie exceptionnelle. La crise du coronavirus aura chamboulé les plans de bien des entreprises en 2020 et Apple fait partie de ceux là. La firme à la pomme, a confirmé au cours d'une conférence téléphonique avec ses investisseurs, que les iPhone 12 et iPhone 12 Max seraient lancés quelques semaines plus tard que le calendrier habituel, courant octobre. Rien ne dit toutefois qu'Apple décalera la keynote de présentation. Le groupe pourrait décider de maintenir cette dernière au créneau habituel, la deuxième semaine de septembre, avec une sortie prévue pour courant octobre. Le leaker Jon Prosser n'est toutefois pas de cet avis. Il assure qu'Apple aurait également décidé de repousser sa keynote qui aurait lieu la semaine du 12 octobre 2020. Apple ayant pour habitude de faire ses keynotes le mardi, cela donnerait donc une date de sortie au 13 octobre 2020. La mise en vente aurait lieu une dizaine de jours plus tard, sans doute le vendredi 23 octobre 2020. A noter que cette sortie concernerait uniquement les iPhone 12 basiques, les versions pro étant, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont attendus pour novembre.

Chez Apple, on fait dans le premium et la gamme 2020 ne devrait pas déroger à la règle. Les prochains iPhone devraient être vendus entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage. Un expert de chez GF Securities assure ainsi que l'iPhone 12 standard sera vendu 50 dollars de plus que l'iPhone 11 l'an dernier, soit 749 dollars. En Europe, l'iPhone 12 serait donc vendu à partir de 809 euros. Une hausse qui s'explique par l'ajout des écrans Oled et de la 5G. Les clients Apple peuvent toutefois bénéficier de conditions avantageuses lorsqu'ils renouvellent leur iPhone. A noter que pour baisser le coût de revient de son prochain smartphone, Apple a décidé de ne plus lui adjoindre chargeur et écouteurs. Sur la plupart des marchés, seul le câble Lightning sera présent.