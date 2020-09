"iPhone 12 : à quand la sortie du nouveau smartphone d'Apple ?"

Le nouveau smartphone d'Apple n'a pas eu les honneurs de la keynote du 15 septembre. Il va sans doute falloir attendre jusqu'à la mi-octobre.

Au lendemain de la keynote d'Apple, toujours pas de nouvelles de l'iPhone 12. Rien n'a encore filtré en ce qui concerne le noms de prochains iPhone, qui pourraient être iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Apple pourrait ainsi sortir quatre smartphones cette année. Date attendue de la keynote : le 13 octobre. La mise en vente interviendrait une dizaine de jours plus tard. Compter entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage, pour des smartphones qui seront compatibles 5G et doté du processeur A14 Bionic.

A circonstances exceptionnelles, sortie exceptionnelle. La crise du coronavirus aura chamboulé les plans de bien des entreprises en 2020 et Apple fait partie de ceux là. La firme à la pomme, a confirmé au cours d'une conférence téléphonique avec ses investisseurs, que les iPhone 12 et iPhone 12 Max seraient lancés quelques semaines plus tard que le calendrier habituel, courant octobre. Le leaker Jon Prosser assure qu'Apple aurait décidé de repousser sa keynote de présentation des successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max à la semaine du 12 octobre 2020. Apple ayant pour habitude de faire ses keynotes le mardi, cela donnerait donc une date de sortie au 13 octobre 2020. La mise en vente aurait lieu une dizaine de jours plus tard, sans doute le vendredi 23 octobre 2020. A noter que cette sortie concernerait uniquement les iPhone 12 basiques, les versions pro, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont attendus pour novembre.

Chez Apple, on fait dans le premium et la gamme 2020 ne devrait pas déroger à la règle. Les prochains iPhone devraient être vendus entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage. Un expert de chez GF Securities assure ainsi que l'iPhone 12 standard sera vendu 50 dollars de plus que l'iPhone 11 l'an dernier, soit 749 dollars. En Europe, l'iPhone 12 serait donc vendu à partir de 809 euros. Une hausse qui s'explique par l'ajout des écrans Oled et de la 5G. Les clients Apple peuvent toutefois bénéficier de conditions avantageuses lorsqu'ils renouvellent leur iPhone. A noter que pour baisser le coût de revient de son prochain smartphone, Apple a décidé de ne plus lui adjoindre chargeur et écouteurs. Sur la plupart des marchés, seul le câble Lightning sera présent.

Quatre iPhone 12 : Alors qu'Apple a pour habitude de sortir trois modèles différents à chaque rentrée, les analystes de chez JP Morgan estiment que la firme à la pomme pourrait déroger à la règle en 2020. Ce serait plutôt quatre modèles qui seraient dévoilés lors de la keynote de septembre. Apple présenterait deux modèles classiques de 5,4 et 6,1 pouces et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Tous seraient bien évidemment dotés d'un écran Oled et d'une connectivité 5G. Voici, en image, ce que ça donnerait, selon le toujours bien inspiré Benjamin Geskin. Toujours d'après JP Morgan, Apple envisagerait de réaliser deux sorties de modèles à partir de 2021, pour permettre à ses fournisseurs de mieux s'organiser.

: Alors qu'Apple a pour habitude de sortir trois modèles différents à chaque rentrée, les analystes de chez JP Morgan estiment que la firme à la pomme pourrait déroger à la règle en 2020. Ce serait plutôt quatre modèles qui seraient dévoilés lors de la keynote de septembre. Apple présenterait deux modèles classiques de 5,4 et 6,1 pouces et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces. Tous seraient bien évidemment dotés d'un écran Oled et d'une connectivité 5G. Voici, en image, ce que ça donnerait, selon le toujours bien inspiré Benjamin Geskin. Toujours d'après JP Morgan, Apple envisagerait de réaliser deux sorties de modèles à partir de 2021, pour permettre à ses fournisseurs de mieux s'organiser. La 5G : on l'espérait (sans trop y croire) en 2019, mais c'est bien en 2020 que la technologie 5G devrait faire son apparition au sein des iPhone, selon un article publié récemment dans la Nikkei Asian Review. De quoi permettre à Apple de rattraper son retard sur la concurrence, tous les principaux acteurs du secteur (Samsung, Huawei ou encore Xiaomi) y étant passés.

on l'espérait (sans trop y croire) en 2019, mais c'est bien en 2020 que la technologie 5G devrait faire son apparition au sein des iPhone, selon un article publié récemment dans la Nikkei Asian Review. De quoi permettre à Apple de rattraper son retard sur la concurrence, tous les principaux acteurs du secteur (Samsung, Huawei ou encore Xiaomi) y étant passés. Ecran Oled : sauf surprise, les iPhone 12 seront équipés de dalle Oled, Apple abandonnant définitivement le matériau LCD. Le site 9to5mac prédit que les prochains iPhone haut de gamme seront équipés d'un écran de 120 Hz. Apple marcherait donc sur les pas de Samsung et son Galaxy S20 (déjà équipé d'un tel écran). Les iPhone 12 Pro seraient donc capables de changer la fréquence d'affichage de leur écran, passant de 60 à 120 Hz selon les contenus affichés.

sauf surprise, les iPhone 12 seront équipés de dalle Oled, Apple abandonnant définitivement le matériau LCD. Le site 9to5mac prédit que les prochains iPhone haut de gamme seront équipés d'un écran de 120 Hz. Apple marcherait donc sur les pas de Samsung et son Galaxy S20 (déjà équipé d'un tel écran). Les iPhone 12 Pro seraient donc capables de changer la fréquence d'affichage de leur écran, passant de 60 à 120 Hz selon les contenus affichés. Puce X55 et processeur A14 Bionic : côté hardware, les nouveaux iPhone devraient être encore plus puissants avec l'intégration de la puce X55 de Qualcomm, la meilleure du marché, et un upgrade du processeur, qui sera l'Apple A14 Bionic. Ce dernier devrait s'appuyer sur le processus de gravure de 5nm, mis au point par la société TSMC. Une première dans l'univers des smartphones et un moyen pour Apple de continuer à améliorer la capacité de ses iPhone en matière de traitement d'images et IA.

côté hardware, les nouveaux iPhone devraient être encore plus puissants avec l'intégration de la puce X55 de Qualcomm, la meilleure du marché, et un upgrade du processeur, qui sera l'Apple A14 Bionic. Ce dernier devrait s'appuyer sur le processus de gravure de 5nm, mis au point par la société TSMC. Une première dans l'univers des smartphones et un moyen pour Apple de continuer à améliorer la capacité de ses iPhone en matière de traitement d'images et IA. Encoche : le design de l'iPhone va sensiblement évoluer selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui prédit qu'Apple intégrera une encoche plus petite au sein des iPhone 12. Le leaker Benjamin Geskin va plus loin en annonçant la disparition de l'encoche sur les iPhone en 2020. Le designer révèle qu'Apple aurait mis au point un prototype recouvert d'un écran AmOled 100% borderless. Les capteurs nécessaires à Face ID et la reconnaissance faciale 3D seraient donc intégrés à la bordure supérieure. "L'un des prototypes d'iPhone 2020 est doté d'un écran de 6,7 pouces avec Face ID et caméra TrueDepth dans la bordure supérieure", a assuré Geskin.

le design de l'iPhone va sensiblement évoluer selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui prédit qu'Apple intégrera une encoche plus petite au sein des iPhone 12. Le leaker Benjamin Geskin va plus loin en annonçant la disparition de l'encoche sur les iPhone en 2020. Le designer révèle qu'Apple aurait mis au point un prototype recouvert d'un écran AmOled 100% borderless. Les capteurs nécessaires à Face ID et la reconnaissance faciale 3D seraient donc intégrés à la bordure supérieure. "L'un des prototypes d'iPhone 2020 est doté d'un écran de 6,7 pouces avec Face ID et caméra TrueDepth dans la bordure supérieure", a assuré Geskin. Face ID : les iPhone 12 devraient être équipés d'une caméra Face ID boostée. Dotée d'un angle de vision plus large, elle permettrait à l'utilisateur de déverrouiller son iPhone plus facilement.

les iPhone 12 devraient être équipés d'une caméra Face ID boostée. Dotée d'un angle de vision plus large, elle permettrait à l'utilisateur de déverrouiller son iPhone plus facilement. Ecran 120 Hz et LiDAR : le leaker John Prosser a sorti une nouvelle vidéo, qui nous en apprend plus sur le prochain smartphone de la firme à la pomme. Dans cette vidéo qui met en avant un modèle PVT (production validating testing, ndlr), en cours de validation donc, on découvre une suite de réglages qui nous en apprennent que l'iPhone 12 Pro Max disposerait d'une fréquence d'image de 120 Hz et d'une fonctionnalité "Adaptive refresh rate" permettant à l'iPhone d'adapter par lui-même la fréquence de l'image (celle-ci variant entre 60 et 120 Hz). Le leaker ajoute que l'iPhone 12 Pro Max serait équipé d'un capteur LiDAR (déjà proposé au sein de l'iPad Pro 2020), lui permettant d'améliorer l'auto-focus et la détection des sujets en mode nuit. A noter que le site EverythingApplePro affirme de son côté que l'iPhone 12 Pro sera équipé d'une dalle Super Retina XDR de 6,7 pouces à la définition de 2 788 x 1 284 pixels et à la résolution de 458 pixels.

Commençons, comme Tim Cook au cours de sa keynote, par l'Apple Watch Series 6. La nouvelle montre connectée d'Apple sera vendue à partir de 399 dollars. Elle est disponible en pré-commande dès aujourd'hui et sera mise en vente dès ce vendredi 18 septembre. Cette nouvelle montre se décline en plusieurs coloris : or, bleu, noir et rouge. L'apparition de la couleur rouge est une nouveauté dont Apple espère qu'elle séduira les afficionados de la marque à la pomme. La principale innovation de cette montre connectée, dont Apple nous assure qu'elle n'a rien à voir avec les anciennes versions, est la présence d'une fonctionnalité permettant de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. La nouvelle montre connectée permet aussi de situer en temps réel l'altitude à laquelle on se trouve en la portant.

Les trois Apple Watch dévoilées ce 15 septembre. © Apple

Petit point esthétique avec l'affichage de toute une batterie de montres qui affichent des écrans en tous genres, dont l'un permet de découvrir l'heure dans de nombreuses zones du monde. Apple en profite également pour annoncer qu'il lance un nouveau type de bracelet, le Solo Loop. Ce dernier s'étire si facilement que la montre se glisse d'un simple coup de doigt autour du poignet. A noter que l'écran est encore plus performant que celui de la Series 5. 2,5 fois plus lumineux quand l'utilisateur est à l'extérieur.

Les experts avaient encore vu juste. Apple lance un nouveau modèle de montre connectée, baptisée Apple Watch SE. Un montre plus abordable, commercialisée à partir de 279 dollars, mais qui dispose de toutes les innovations made in Apple. En l'occurrence, un écran aussi performant que celui de la Series 6, les mêmes gyroscopes et accéléromètres mais aussi la puce S5 chip. Elle est donc deux fois plus rapide que la Series 3. A noter que de nouveaux émoticones sont intégrés.

Plus de 500 millions d'iPad se sont vendus dans le monde, a rappelé Tim Cook. Et la 8e génération d'iPad devrait contribuer à augmenter ce chiffre. S'il ressemble beaucoup aux précédentes versions, l'iPad 8 est beaucoup plus performant grâce à une puce A12 Bionic et un écran Retina Display 10.2. Ce nouvel iPad, vendu 329 dollars, est compatible avec un clavier et l'Apple Pencil. Les précommandes débutent aujourd'hui, les livraisons vendredi 18 septembre.

L'iPad Air a, lui, des airs d'iPad Pro 11 pouces. Il sera disponible dans de nombreux coloris dont le rose, le bleu, le vert et le gris. Un écran retina display de 10,9 pouces et une résolution de 2 360 par 1 650 sont proposés. La véritable nouveauté, c'est la présence de la fonctionnalité de reconnaissance Touch ID sur le bord de l'iPad, une véritable prouesse technologique. Lui aussi embarque la fameuse puce A14 bionique qui lui permet des performances dépassant toutes les attentes, promet Apple. L'entreprise insiste sur la qualité d'image, la vitesse de fonctionnement et sur la qualité photo de l'appareil : 12 millions de pixels pour l'appareil photo avec une résolution de 1080p.

L'iPad Air devrait en séduire plus d'un avec ses performances exceptionnelles. © Apple

"Il s'agit de loin l'iPad Air le plus performant de tous les temps", assure Apple. Il faut dire que le contraire serait étonnant. Toujours est-il que ce bijou technologique auto-proclamé est compatible avec le Wi-fi 6, avec une version LTE, et plus de caméras. En revanche, compter au moins 599 dollars pour mettre la main dessus. Il sera disponible au début du mois prochain.

iPad, Apple Watch, iMac, Mac Mini, Magic Keyboards, câbles, accessoires... L'univers des produits Apple est plus large que l'on croit. Lesquels choisir ? La réponse dans notre Guide d'achat des produits Apple.