iPhone 12 : un écran de 120 Hz pour la version Pro ?

[IPHONE 12] La batterie de l'iPhone 12 Pro Max devrait être boostée pour rendre le smartphone encore plus performant en matière d'autonomie.

[Mise à jour du 11 mai 2020 à 10h33] Du nouveau sur le front de l'iPhone 12. Les informations nous parviennent cette fois du site 9to5mac, qui prédit que les prochains iPhone haut de gamme seront équipés d'un écran de 120 Hz. Apple marcherait donc sur les pas de Samsung et son Galaxy S20 (déjà équipé d'un tel écran). Les iPhone 12 Pro seraient donc capables de changer la fréquence d'affichage de leur écran, passant de 60 à 120 Hz selon les contenus affichés. Autre information, qui concerne la batterie de l'iPhone 12 Pro Max. Celle-ci pourrait dépasser les 4 400 mAh (contre 3 969 mAh pour l'iPhone 11 Pro). L'autonomie du smartphone d'Apple étant, comme toujours, un sujet sensible, c'est une vraie bonne nouvelle. Et cela permettrait, notamment, de remédier à la surconsommation qu'implique l'arrivée d'un écran 120 Hz.

Si l'iPhone SE, le modèle entrée de gamme d'Apple, est déjà disponible en pré-commande, la firme à la pomme s'active également pour préparer les successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Rien n'a encore filtré en ce qui concerne leurs noms, qui pourraient être iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max si Apple s'en tient à sa feuille de route. Prévus pour septembre 2020, les prochains iPhone devraient embarquer nombre de nouveautés alors que la gamme sortie en 2019 n'a pas profité de beaucoup d'améliorations. Ils seront équipés d'iOS 14. L'incertitude plane encore sur leur nombre : Bloomberg évoque quatre modèles, deux Pro et deux non-Pro. Concernant son look, le toujours bien informé Max Weinbach s'est associé à la chaîne YouTube EverythingApplePro pour montrer à quoi ressemblerait l'iPhone 12 Pro. Le designer précise s'être inspiré de plans industriels quasi-définitifs sur lesquels il a mis la main. En l'occurrence un fichier CAD, comme Apple en fournit à ses accessoiristes pour qu'ils planchent, en amont de la sortie, sur des coques adaptées. Alors qu'est ce qui change ? L'écran de 6,7 pouces ne serait plus arrondi mais complètement plat. Les bords seraient bien plus fins et l'encoche réduite. Max Weinbach précise toutefois que son prototype s'inspire d'une version terminée à 70%.

Les successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max devraient être sans surprise présentés à la mi-septembre 2020, lors d'une keynote à Cupertino, pour une commercialisation quelques jours plus tard. Apple espère un effet 5G sur ses ventes d'iPhone. La firme à la pomme, dont le prochain smartphone, l'iPhone 12, devrait être compatible avec la 5G, aurait demander à ses fournisseurs d'assembler jusqu'à 100 millions de smartphones, selon le site Digitimes. Une augmentation importante par rapport à la fournée 2019, qui s'élevait à environ 80 millions d'unités. L'entreprise californienne estime que l'apport de la 5G, une première chez Apple, dynamisera considérablement les ventes de ses nouveaux terminaux.

Chez Apple, on fait dans le premium et la gamme 2020 ne devrait pas déroger à la règle. Les prochains iPhone devrait être vendus entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage. Les clients Apple peuvent toutefois bénéficier de conditions avantageuses lorsqu'ils renouvellent leur iPhone.