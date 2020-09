"Keynote Apple : Pas d'iPhone 12 ! Suivez les annonces en direct…"

Apple Watch, iPad Air et, peut-être, iPhone 12… Découvrez tous les produits dévoilés par Apple à l'occasion d'une keynote un peu particulière, coronavirus oblige.

Sommaire Apple Watch

iPad Air

Date de sortie iPhone 12

Prix iPhone 12

Rumeurs iPhone 12 En direct : Qui sera la star de la prochaine keynote d'Apple, prévue ce mardi 15 septembre à 19h00, heure de Paris ? Comme à son habitude, la firme à la pomme nous laisse dans le flou. Il devrait toutefois s'agir de l'Apple Watch Series 6 et de l'iPad Air, plutôt que des nouveaux iPhone 12, dont la sortie devrait intervenir courant octobre, la faute au coronavirus. Recevoir nos alertes live !

20:01 - L'iPad Air vendu à partir de 599 dollars "Il s'agit de loin l'iPad Air le plus performant de tous les temps", assure Apple. Il faut dire que le contraire serait étonnant. Toujours est-il que ce bijou technologique auto-proclamé est compatible avec le Wi-fi 6, avec une version LTE, et plus de caméras. En revanche, compter au moins 599 dollars pour mettre la main dessus. Il sera disponible au début du mois prochain. 19:54 - Keynote Apple : au tour de l'iPad Air Au tour de l'iPad Air, un iPad qui a des airs d'iPad Pro 11 pouces et qui sera disponible dans de nombreux coloris dont le rose, le bleu, le vert et le gris. Un écran retina display de 10,9 pouces et une résolution de 2 360 par 1 650 sont proposés. La vraie nouveauté c'est le reconnaissance Touch ID qui sera présente sur le bord de l'iPad, une véritable prouesse technologique. Lui aussi embarque la fameuse puce A14 bionique qui lui permet des performances dépassant toutes les attentes, promet Apple. 19:50 - L'iPad 8e génération sera vendu 329 dollars Plus de 500 millions d'iPad se sont vendus dans le monde. La 8e génération d'iPad ressemble beaucoup aux précédentes mais elle est beaucoup plus performante, grâce à une puce A12 Bionic et un écran Retina Display 10.2. Ce nouvel iPad, vendu 329 dollars, est compatible avec un clavier et l'Apple Pencil. Les précommandes débutent aujourd'hui, les livraisons vendredi 18 septembre. 19:45 - Apple One : un bundle qui donne accès à tous les services Apple Comme attendu, l'ensemble des services Apple (Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus et iCloud) sont réunis au sein d'un bundle baptisé Apple One. Coût de l'ensemble : 15 dollars par mois par personne, 20 dollars pour les familles. 19:38 - Un service spécial Apple Watch baptisé Fitness+ pour 9,99 dollars par mois Apple lance un tout nouveau programme de fitness baptisé Fitness+. Ce service, facturé 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars, ne sera toutefois pas disponible en France. Il sera lancé dans la plupart de pays anglo-saxons d'ici la fin de l'année. Au programme : de l'intelligence artificielle pour trouver ce qui vous plait en termes d'entraînements mais aussi d'entraîneur, que vous soyez débutant ou sportif émérite. Tous les domaines sont concernés : le yoga, la danse, la course... Petit plus : pas besoin d'équipement dédié. 19:28 - L'Apple Watch Series 6 vendue 399 dollars à partir du 18 septembre L'Apple Watch Series 6 sera vendue à partir de 399 dollars. Elle est disponible à la pré-commande dès aujourd'hui et sera mise en vente dès ce vendredi 18 septembre. 19:25 - Une Apple Watch SE à prix cassé, à partir de 279 dollars Les experts avaient encore vu juste. Apple lance un nouveau modèle de montre connectée, baptisée Apple Watch SE. Un montre plus abordable, commercialisée à partir de 279 dollars, mais qui dispose de toutes les innovations made in Apple. En l'occurrence, un écran aussi performant que celui de la Series 6, les mêmes gyroscopes et accéléromètres mais aussi la puce S5 chip. 19:24 - L'Apple Watch Series 6 avec un bracelet aussi simple que révolutionnaire Petit point esthétique avec l'affichage de toute une batterie de montre qui affichent des écrans en tous genres, dont l'un permet de découvrir l'heure dans de nombreuses zones du monde. Apple en profite également pour annoncer qu'il lance un nouveau type de bracelet, le Solo Loop. Ce dernier s'étire si facilement que la montre se glisse d'un simple coup de doigt autour du poignet. A noter que l'écran est encore plus performant que celui de la Series 5. 2,5 fois plus lumineux quand l'utilisateur est à l'extérieur. 19:16 - L'Apple Watch Series 6 permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang Comme annoncé par les experts, l'Apple Watch Series 6 est capable de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang. Une fonctionnalité qui bénéficie d'une application dédiée pour mesurer cette nouvelle metrique de santé directement depuis votre poigner. 19:09 - Apple débute par rappeler tous les bénéfices de l'Apple Watch C'est donc par l'Apple Watch que l'on commence avec une vidéo qui rappelle tous les bénéfices de la montre connectée d'Apple pour les populations atteintes de troubles de la santé, qu'il s'agisse de diabète, hyper tension ou autre.... 19:04 - Keynote Apple : pas d'iPhone 12, annonce Tim Cook Tim Cook a rapidement mis fin au suspens. Pas d'iPhone 12, ce soir. Il sera question de deux produits : l'Apple Watch et l'iPad Air. Pour l'iPhone 12, rendez-vous mi-octobre a priori. 19:02 - Keynote Apple : c'est parti, on va enfin savoir si l'iPhone 12 sera de la partie ! C'est enfin parti pour cette keynote d'Apple tant attendue. Tim Cook est bien présent et on va enfin pouvoir découvrir toutes les nouveautés d'Apple. Elle devrait être nombreuses dont l'Apple Watch Series 6, l'iPad Air, Apple One et peut-être même les nouveaux iPhone 12. C'est loin d'être évident mais Apple nous a prouvé par le passé qu'il n'était pas à une surprise près. 18:54 - Keynote Apple : plus que quelques minutes avant le début ! Les dirigeants d'Apple étant chaque année très ponctuels, il ne s'agira pas d'être en retard à cette keynote. Cette dernière devrait, selon toute vraisemblance, débuter par la présentation de l'Apple Watch Series 6 ou de l'iPad Air. 18:52 - Keynote d'Apple : pas d'iPhone 12, vraiment ? La réponse est malheureusement non. Le leaker John Posser en est tellement certain qu'il a annoncé sur son compte Twitter qu'il allait se raser les sourcils si Apple lui donnait tort. Pas d'iPhone 12 donc mais sans doute un bon casting. Des Apple Watch Series 6, des iPad Air et peut être même le bouquet all inclusive Apple One. 18:41 - Keynote Apple : à quoi ressemblera l'Apple Watch ? Dans cette keynote riche en incertitudes, il est une chose sûre : la remplaçante de l'Apple Watch Series 5 sera dévoilée ce soir et se nommera l'Apple Watch Series 6. Peu de grandes nouveautés à prévoir, le design resterait le même que pour l'ancienne version. Mais on devrait découvrir de nouvelles fonctionnalités comme un oxymètre qui permet de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang et une autre qui est capable de détecter les crises de paniques. Un modèle plus abordable, de type Apple Watch SE, devrait être de la partie. LIRE PLUS

Comme à son habitude, la firme à la pomme nous laisse sur notre faim lorsqu'il s'agit de savoir de quoi parlera cette nouvelle keynote. Un indice, présent dans l'invitation, laisse toutefois penser qu'il devrait s'agir de l'Apple Watch. Cet indice tient en deux mots accolés à l'invitation "time flies". Une allusion au temps qui passe, en bon français, qui fait forcément penser à la montre connectée d'Apple. La remplaçante de l'Apple Watch Series 5 se nommerait l'Apple Watch Series 6. Peu de grandes nouveautés à prévoir, le design resterait le même. On parle toutefois d'un oxymètre, permettant de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang. De même, est-il question d'un outil capable de détecter les crises de paniques. L'Apple Watch Series devrait embarquer la nouvelle SoC Apple, baptisée System in Package et ainsi gagner en autonomie en même temps qu'elle devient plus réactive. Un modèle plus abordable, de type Apple Watch SE, devrait être de la partie.

Un nouvel iPad Air, dont la dernière génération remonte à avril 2019, devrait être présenté ce soir. Equipé de la toute nouvelle puce Apple A14, il devrait épouser le design de l'iPad Pro, avec une dalle avoisinant les 11 pouces et quatre haut-parleurs stéréo. De même devrait-il abandonner le port Lightning pour le port USB-C de l'iPad Pro. Le toujours bien informé Ming-Chi Kuo prévient qu'il faudra attendre pour voir le système d'authentification Face ID être déployé sur une tablette Apple. Les rumeurs divergent, en revanche, quant à l'intégration de Smart Connectors qui permettraient, comme pour l'iPad Pro, d'introduire un Magic Keyboard.

iPad, Apple Watch, iMac, Mac Mini, Magic Keyboards, câbles, accessoires... L'univers des produits Apple est plus large que l'on croit. Lesquels choisir ? La réponse dans notre Guide d'achat des produits Apple.

Rien n'a encore filtré en ce qui concerne le noms de prochains iPhone, qui pourraient être iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Apple sortirait ainsi quatre smartphones cette année. A circonstances exceptionnelles, sortie exceptionnelle. La crise du coronavirus aura chamboulé les plans de bien des entreprises en 2020 et Apple fait partie de ceux là. La firme à la pomme, a confirmé au cours d'une conférence téléphonique avec ses investisseurs, que les iPhone 12 et iPhone 12 Max seraient lancés quelques semaines plus tard que le calendrier habituel, courant octobre. Le leaker Jon Prosser assure qu'Apple aurait décidé de repousser sa keynote de présentation des successeurs des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max à la semaine du 12 octobre 2020. Apple ayant pour habitude de faire ses keynotes le mardi, cela donnerait donc une date de sortie au 13 octobre 2020. La mise en vente aurait lieu une dizaine de jours plus tard, sans doute le vendredi 23 octobre 2020. A noter que cette sortie concernerait uniquement les iPhone 12 basiques, les versions pro étant, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont attendus pour novembre.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Chez Apple, on fait dans le premium et la gamme 2020 ne devrait pas déroger à la règle. Les prochains iPhone devraient être vendus entre 800 et 1 600 euros, selon la gamme et la capacité de stockage. Un expert de chez GF Securities assure ainsi que l'iPhone 12 standard sera vendu 50 dollars de plus que l'iPhone 11 l'an dernier, soit 749 dollars. En Europe, l'iPhone 12 serait donc vendu à partir de 809 euros. Une hausse qui s'explique par l'ajout des écrans Oled et de la 5G. Les clients Apple peuvent toutefois bénéficier de conditions avantageuses lorsqu'ils renouvellent leur iPhone. A noter que pour baisser le coût de revient de son prochain smartphone, Apple a décidé de ne plus lui adjoindre chargeur et écouteurs. Sur la plupart des marchés, seul le câble Lightning sera présent.