Salto : prix, date de sortie… tout sur la plateforme de TF1, France TV et M6

La plateforme de SVOD française se lance ce 20 octobre, avec un tarif qui oscille entre 6,99 et 12,99 euros, selon le nombre d'écrans souscrits.

Salto se lance à partir du 20 octobre pour donner au public français "un accès illimité au meilleur de la télévision et du streaming", promet la plateforme de vidéo en ligne créée par France Télévisions, TF1 et M6. La plateforme permettra de suivre, en direct, 20 chaînes de télévision, et d'accéder aux contenus replay de ces acteurs. Les utilisateurs peuvent y accéder depuis le Web sur ordinateur et mobile, via une application Android et IOS, mais aussi depuis leur télévision connectée (Apple TV, Android TV). Les dirigeants de Salto ne sont pour l'instant pas arrivés à un accord de distribution avec les opérateurs télécom. Un enjeu de taille puisque ces derniers détiennent les clés d'entrée de 60% des foyers français. D'autant que l'offre de Salto, qui reprend beaucoup de contenus déjà accessibles gratuitement chez ses actionnaires, aura du mal à rivaliser avec celle de Netflix et Disney+.

Initialement prévu pour le premier trimestre 2020, le lancement avait été, coronavirus oblige, décalé au mois de septembre, avant d'être à nouveau chamboulé. C'est donc ce 20 octobre, après une phase de tests qui s'est tenue en juin dernier, que la plateforme de sVOD s'ouvre au grand public

Salto réunit les catalogues de trois groupes : TF1, France Télévisions et M6. La plateforme fait cohabiter live et replay. Le direct de plus de 20 chaînes (TF1, France 2, France 3, France 4, M6, TFX, TMC, Paris Première, Public Sénat, Ushuaïa TV, Paris Première…) y est ainsi accessible. L'offre de Salto réunit en tout près de 10 000 heures de programmes en streaming dont des fictions (séries et films), des documentaires, des émissions jeunesse, de la téléréalité, des magazines, des reportages ou encore de l'info 24/24 et du sport.

M6.">Le catalogue de Salto s'appuie sur les programmes de TF1, France Télévisions et M6. © S. de P. Salto

Salto avait beau assurer, lors de sa conférence de lancement, réunir le "meilleur de la création française et des plus grandes marques de programmes", force est de constater que la majorité de ses contenus sont déjà disponibles gratuitement via la télévision ou l'offre de replay de ses actionnaires. Conscients de cette faiblesse, les dirigeants de la plateforme se sont efforcés d'obtenir l'avant-premières de certains programmes phares. Côté séries, on peut citer Demain nous appartient, Plus belle la vie, Scènes de Ménages, Un si grand soleil… Mais aussi L'Amour est dans le pré, la télé-réalité de M6... Deux séries, "Ils étaient dix", une adaptation du roman d'Agatha Christie pour M6 et "The Pier", une série diffusée par TF1 et réalisée par le créateur de La Casa de papel, seront proposées quelques semaines avant leur diffusion linéaire.

Salto devra également proposer du contenu exclusif s'il veut que les internautes fassent chauffer leur carte bleue. La plateforme de sVOD française a déjà acquis les droits de diffusion de la série suisse Double Vie ou de la mini-série de Hulu, Looking for Alaska. La production de contenus maison est également prévue, même si aucune création originale n'est proposée au lancement.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'offre de Salto n'est pas structurée, contrairement aux rumeurs insistantes, selon la qualité des contenus. Pas de freemium ou de version "ultra premium" selon les contenus proposés. La plateforme a préféré s'inspirer de Netflix, en proposant le premier mois gratuitement et en déclinant trois types d'abonnements par nombre d'utilisateurs :