Freebox Pop : l'application pour suivre la Ligue 1 lancée cette semaine

[FREEBOX POP] Free avait acquis en 2018 un lot lui permettant de diffuser dès 2020 des extraits des matches de Ligue 1 en quasi temps réel.

[Mise à jour du 19 août 2020 à 17h00] C'était l'une des surprises de la keynote du 7 juillet. L'annonce du lancement imminent d'une application permettant de suivre les matches de la Ligue 1, le championnat de football. Pour rappel, Free avait acquis en 2018 un lot lui permettant de diffuser dès 2020 des extraits des matches de Ligue 1 en quasi temps réel. Et l'opérateur a voulu profiter de l'arrivée de la Freebox Pop pour appuyer ce lancement. La sortie de l'application, qui sera gratuite pour les clients de la nouvelle box de Free, est prévu pour cette semaine, a expliqué à l'AFP le directeur général d'Iliad, Thomas Reynaud. "Nous venons proposer un nouveau produit, qui s'adresse tant aux ultra-fans qu'aux suiveurs plus épisodiques, nous leur proposons de suivre le foot de manière différente, plus mobile, plus connectée, avec un accès en quelques secondes à 100% des buts de la ligue 1 mais aussi à de nombreux contenus exclusifs. Nous voulons apporter une nouvelle façon de regarder le football", a expliqué le patron de la maison-mère de Free. L'opérateur pourra diffuser des extraits allant jusqu'à 60 secondes chacun, pour un total représentant jusqu'à 30 minutes de chaque rencontre.

Le lancement de la nouvelle Freebox, la Freebox Pop, a eu lieu le mardi 7 juillet. La nouvelle Freebox est proposée, dès aujourd'hui, au tarif de 39,99 euros par mois (29,99 euros par mois la première année). Elle s'annonce très rapide, avec une vitesse max réelle de 5 Gbit/s en fibre. Le Player Pop est accompagné d'une nouvelle télécommande et d'une nouvelle interface TV baptisée OQEE. Les abonnés auront accès gratuitement aux meilleurs moments de la Ligue 1, le championnat de football. Deux semaines après le lancement de sa nouvelle box, Xavier Niel annonçait avoir séduit plus de 50 000 abonnés. Le patron de Free, qui s'est exprimé en plateau chez BSmart, a évoqué une "vraie demande" pour cette nouvelle offre qui couple l'abonnement à la Freebox Pop et un abonnement mobile illimité à 9,99 euros par mois. "C'est la seule offre data illimitée en France", a rappelé Xavier Niel.

Cette nouvelle box, Freebox Pop répond à la volonté de Xavier Niel de renouer avec l'ADN de Free : connectivité, contenus et rapport qualité prix. "Elle est ronde, elle est minuscule", s'est réjoui Xavier Niel. Le player est tellement petit qu'il rentre dans la poche de Xavier Niel. "Quelque chose d'aussi petit, ça n'existe pas dans le marché", a assuré le patron de Free. La Freebox Pop est aussi très rapide, avec une vitesse max réelle de 5 Gbit/s en fibre. Le débit maximum en upload passe lui à 700 Mbit/s. La Freebox Pop est équipée d'un port USB 3, qui permet de connecter un disque dur ou un écran de PC. Le server est, lui, blanc avec écran OLED. Le Player Pop est accompagné d'une nouvelle télécommande et d'une nouvelle interface TV baptisée OQEE. Les abonnés auront accès gratuitement aux meilleurs moments de la Ligue 1, le championnat de football. "Cette Freebox Pop sera la seule plateforme qui vous permettra de voir le meilleur de la Ligue 1 l'année prochaine", a assuré Xavier Niel. Les utilisateurs auront donc accès à tous les buts de Ligue 1, aux meilleurs moments des 380 matchs de la saison ainsi qu'à des résumés exclusifs et des créations originales.

Voici donc la Freebox POP !

Une box toute en rondeur et surtout toute petite !

Le Server est blanc avec écran OLED et le Player est noir, si petit quil tient dans la poche de @Xavier75 ! #KeynoteFree #FreeboxPop pic.twitter.com/kBxfHpxkTH — Free (@free) July 7, 2020

La Freebox Pop s'accompagne d'un répéteur WiFi haut de gamme qui a été développé en interne afin d'étendre votre couverture réseau et répondre aux attentes des abonnés. "Une LED vous aidera aussi à le positionner parfaitement à votre domicile", précise Xavier Niel. Au programme également : une application Freebox Connect pour voir les appareils connectés, définir des profils, filtrer des adresses MAC et bien plus. Xavier Niel a précisé que la Freebox Pop s'accompagne également de la dernière fonctionnalité à la mode, le dark mode. Cerise sur le gâteau : le forfait Free sur mobile sera proposé à un tarif de 9,99 euros par mois donnant accès à de la 4G+.

Cette nouvelle Freebox Pop est disponible à 39,99 euros par mois sans engagement. "Pourquoi créer un engagement quand on est sûr d'avoir une bonne offre", justifie Xavier Niel. La première année, la Freebox Pop sera proposée à 29,99 euros. Les abonnés accèdent, à ce prix là, au meilleur de la Ligue 1, le championnat français de football. Le forfait Free sur mobile leur est également proposé à un tarif de 9,99 euros par mois, donnant accès à de la 4G+.

La Freebox Pop est disponible depuis le 7 juillet sur le site de l'opérateur, par téléphone au 1044 ou dans l'une des 91 boutiques de France. Ce pour tous les nouveaux abonnés ou abonnés existants. Des espaces démos sont d'ores-et-déjà mis en place en boutique pour permettre aux Français de découvrir cette box taille de poche.