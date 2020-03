Collaboration, éducation, livraison... Ces applis mobiles décollent avec l'épidémie

Le top 25 des applis gratuites les plus téléchargées sur iOS est fortement impacté par les nouveaux besoins de travail à distance provoqués par le coronavirus et les précautions prises pour éviter les déplacements.

L'influence de l'épidémie de coronavirus s'étend jusqu'aux magasins d'applications. En effet, le classement des applis gratuites les plus téléchargées en France sur iOS a été profondément impacté par les nouveaux besoins des utilisateurs, selon les données d'App Annie. Habituellement dominé par les jeux vidéo et les réseaux sociaux, le top 25 des applis gratuites le 16 mars s'est fortement diversifié. Avec l'arrivée dans le haut du classement d'applications de discussion comme Discord (1er) et Skype (7e), ou d'outils de collaboration et de réunions tels que Microsoft Teams (4e) et Zoom (11e). ON voit également remonter un classique d'entreprise, Microsoft Outlook, en dix-huitième position. Trois applications destinées aux enseignants et à leurs élèves font aussi leur apparition : Pronote (5e), MonEcoleDirecte (19e), et Google Classroom (20e). Enfin, deux applications de livraison de grandes surfaces connaissent un regain d'intérêt : Leclerc Drive (16e) et Carrefour Drive (21e).

Les 25 applis iOS gratuites les plus téléchargées en France le 16 mars 2020 Rang Appli Type d'appli 1 Discord Communication 2 WhatsApp Messenger Communication 3 Spiral Roll Jeu vidéo 4 Microsoft Teams Collaboration 5 PRONOTE Education 6 Trivia.io Jeu vidéo 7 Skype for iPhone Communication 8 Gradient: DNA Ancestry AI Test Photographie 9 Perfect Cream Jeu vidéo 10 Lucky Looter Jeu vidéo 11 ZOOM Cloud Meetings Collaboration 12 TikTok - Make Your Day Réseau social 13 Ultimate Disc Jeu vidéo 14 Gmail - Email by Google E-mail 15 Brain Out Jeu vidéo 16 LeclercDrive & LeclercChezMoi Livraison 17 Netflix Divertissement 18 Microsoft Outlook E-mail 19 Mon EcoleDirecte Education 20 Google Classroom Education 21 Carrefour : drive et livraison Livraison 22 Plato: Find Fun Réseau social 23 BFMTV – Actualités en direct

Information 24 franceinfo: l'actu en continu Information 25 Twitter Réseau social

Cette tendance ne se répercute pas du tout sur Google Play, le magasin d'applications d'Android, qui détient les trois quarts des parts de marché en France. Son classement est toujours autant trusté par les jeux vidéo et les réseaux sociaux le 16 mars.