La SVOD, TikTok et les podcasts sont les grands gagnants du Web en 2020

Médiamétrie dévoile les grands chiffres de l'Internet français en 2020. Une année au cours de laquelle le coronavirus a bouleversé pas mal d'usages.

Ce n'est pas une surprise, l'année 2020 s'est traduite par une poussée de fièvre dans l'Internet français, coronavirus oblige. Si le nombre de foyers connectés, de l'ordre de 91,9% au dernier trimestre 2020, a peu bougé (il était de 91,8% un an plus tôt), les usages sont en forte progression. Le temps de surf moyen est passé à 2h25 par jour et par personne, contre 2h06 en 2019, selon les données communiquées par Médiamétrie//Netratings dans le cadre de son Année Internet 2020. Un peu plus du tiers de ce temps est désormais consacré aux réseaux sociaux et services de messagerie instantanées. Ils sont aujourd'hui près de 49 millions, soit 8 Français sur 10, à en utiliser. Un nombre stable qu'il faut, ici encore, mettre en perspective avec l'explosion des usages.

Le top 10 des services de messagerie et réseaux sociaux en France. © S. de P. Médiamétrie//Netratings

Les deux périodes de confinement imposées par le gouvernement, et la distanciation physique qui est allée de pair, n'y sont pas étrangers. "Le 16 mars, date de début du premier confinement, le temps passé sur les services de messagerie instantanées a doublé par rapport à la semaine précédente", illustre Bertrand Krug, directeur du digital chez Médiamétrie. Désireux de garder le contact avec leurs proches et leurs collègues, les Français se sont plus que jamais tournés vers les WhatsApp, Telegram et consorts. Les internautes consultent désormais en moyenne 2,7 réseaux sociaux et services de messagerie instantanées par mois, contre 2,3 il y a un an. Cet engouement est encore plus fort chez les 15-24 ans, qui y passent la moitié de leur temps de surf. Dont 40% pour le seul Snap ! Il y a néanmoins de la place pour (presque) tout le monde. Les 15-24 ans utilisent en moyenne 3,9 réseaux sociaux et services de messagerie instantanée chaque mois, contre 2,9 un an plus tôt. Ils ont d'ailleurs consacré 20 minutes de plus qu'en 2019 à cette typologie de service.

Snap la star chez les 15 - 24 ans. © S. de P. Médiamétrie//Netratings

Le géant chinois TikTok est le principal bénéficiaire de cet incrément, avec 12 minutes supplémentaires qui lui sont consacrées par rapport à l'année précédente chez les 15-24 ans. L'audience de l'application de vidéo s'est élevée à 11 millions de visiteurs uniques en moyenne sur l'année 2020. Une hausse de 273% par rapport à l'année précédente qui lui permet d'entrer dans le top 10 (9e place). "TikTok est passé d'une audience préado, avec une forte présence chez les 11-14 ans, à un public plus mature, composé de lycéens et d'étudiants, à la faveur de cette croissance", observe Bertrand Krug. L'âge moyen d'un utilisateur de TikTok est désormais de 23 ans, contre 29 ans pour Snap. Les deux plateformes se distinguent de leurs concurrents par une forte récurrence des usages. Avec près de 70% de ses utilisateurs qui s'y rendent tous les jours, Snap est de loin le plus performant sur cette metrique. TikTok, qui accueille 5,5 millions de VU chaque jour, monte à la 6e place des applications sociales en termes d'audience journalière.

"TikTok est passé d'une audience préado, avec une forte présence chez les 11-14 ans, à un public plus mature, composé de lycéens et étudiants"

Les chiffres de Médiamétrie//Netratings permettent également de réaliser que Facebook ne va pas si mal, n'en déplaise à tous les articles de presse qui annoncent le déclin du réseau social fondé par Mark Zuckerberg. "Facebook reste de loin le premier réseau social en France, avec une petite hausse de son audience de 3% entre 2019 et 2020", indique Bertrand Krug. Mark Zuckerberg peut être d'autant plus serein que 4 des applications sociales du top 5 en France lui appartiennent. Facebook donc mais aussi Instagram, Messenger et WhatsApp. Attention tout de même, ces deux derniers ont un taux d'utilisation assez bas chez les 15-24 ans, d'à peine 25%. L'âge moyen d'un utilisateur WhatsApp est de 44 ans. C'est plus que celui de l'internaute moyen français qui est de 43 ans. Messenger est légèrement en dessous de ce seuil, avec 41 ans de moyenne.

Enfin, avec 22,9 millions de visiteurs uniques chaque mois, soit une hausse annuelle de 37%, les services de SVOD sont l'autre grand gagnant de cette année 2020. L'année a été chargée avec le lancement de Disney+ et l'arrivée de nombreuses nouveautés sur Prime Video, mais c'est encore Netflix et ses 19 millions de vues mensuelles (+21%) qui porte le secteur. Prime Video cumule à 7 millions de visiteurs uniques chaque mois et Disney+ à 5,5 millions. A noter que les podcasts séduisent désormais plus du quart des internautes chaque mois. 26% des internautes écoutent des contenus radio en replay et/ou des podcasts natifs chaque mois. Le format audio n'est donc plus une niche sur le Web…