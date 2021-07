CapCut, la nouvelle pépite de Bytedance après TikTok

Cette application gratuite de montage vidéo a conquis l'App Store grâce à la puissance de feu de TikTok. Elle illustre la stratégie du géant chinois : synergies et diversification.

La lutte pour les sommets de l'App Store est tellement rude que la plupart des géants de la tech doivent multiplier les applications pour y sécuriser leur place. Facebook est un bon exemple, lui qui a mis successivement la main sur Instagram et WhatsApp, pour anticiper la perte de popularité de son réseau social historique. Bytedance, l'éditeur de la nouvelle coqueluche des 15-25 ans, TikTok, a cependant pris un autre chemin. Plutôt que d'empiler les services de messagerie, le géant chinois semble privilégier la mise en place d'un écosystème vertueux autour de son application star.

Illustration avec CapCut, une application de montage vidéo tout-en-un, qui s'est hissée au sommet des stores d'applications. L'app, qui permet à ses utilisateurs d'ajouter à leurs vidéos stickers, filtres et effets, était fin mai l'application la plus téléchargée de l'App Store et du Google Play Store américain. Elle a également un temps occupé le podium des applications les plus populaires de l'App Store français. Au total, CapCut a dépassé les 250 millions d'installations dans le monde fin mai, dont 9,5 millions pour les seuls Etats-Unis, selon Sensor Tower.

"On voit une forte augmentation de la part de voix de CapCut dans les publicités affichées au sein de TikTok à partir du 21 mai"

L'application a pour cela bénéficié d'un sacré coup de pouce : l'audience phénoménale de TikTok et ses près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. "On voit une forte augmentation de la part de voix de CapCut dans les publicités affichées au sein de TikTok à partir du 21 mai", a révélé à Techcrunch Stéphanie Chan, mobile insights strategist chez Sensor Tower. Le géant chinois de la tech fait jouer les synergies à plein : TikTok offre une vitrine sans commune mesure à CapCut pour acquérir de nouveaux utilisateurs à moindre frais tandis que CapCut rend TikTok encore plus intéressant, en améliorant la qualité des vidéos postées.

Une stratégie qui explique sans doute que CapCut soit aujourd'hui complètement gratuit. D'autant que Bytedance, qui a levé 2 milliards de dollars fin 2020, a les poches pleines et tout le temps de se poser la question de sa monétisation. Par exemple avec un modèle freemium une fois son audience consolidée, avec la possibilité de payer pour profiter des fonctionnalités de retouche les plus avancées. CapCut pioche dans les mêmes recettes que TikTok puisque l'application permet à ses utilisateurs de puiser dans une immense bibliothèque musicale pour rendre leurs créations plus percutantes.

Rachat et rebranding

Comment souvent avec Bytedance, tout est affaire de rachat et rebranding. Alors que TikTok n'a vraiment décollé qu'avec le rachat de Musically et l'abandon du nom Douyin pour TikTok pour le marché occidental, l'application CapCut a, elle aussi, eu plusieurs vies. Bytedance avait lancé une première version appelée Jianying en 2019 sur son marché domestique. L'application a été lancée quelques mois plus tard à l'étranger sous un autre nom, Viamaker, suite au rachat du concurrent éponyme pour 300 millions de dollars. Ce n'est qu'en décembre 2020 qu'elle prend son nom définitif de CapCut, débutant son ascension dans les stores. L'application surfe sur l'essor des vidéos au format court et punchy que TikTok a popularisées mais son avenir pourrait s'étendre au-delà de sa grande sœur. Instagram, avec Reels, et Youtube, avec Shorts, ont à leur tour surfé sur l'engouement pour ce format, offrant de nouvelles perspectives d'audiences pour les contenus édités depuis CapCut.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'application de montage vidéo n'est peut-être que la première pierre d'un empire Bytedance de plus en plus imposant. Outre TikTok, le géant chinois de la tech pourrait être tenté d'exporter une autre de ses pépites en Europe et aux Etats-Unis. Citons notamment la plateforme d'actualités personnalisées Toutiao, celles de partage de vidéos UGC au format long Xigua et une version maison de Slack, baptisée Lark. Le groupe a également officialisé ses velléités dans le gaming, en acquérant Moonton Technology, un studio de jeux vidéo auteur de Mobile Legends, un clone mobile de League of Legends. Montant déboursé au passage : 4 milliards de dollars.