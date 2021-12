CapCut, Youtube et Telegram, grands gagnants de l'année mobile selon App Annie

Le spécialiste des analytics mobile dévoile l'identité des applications dont les téléchargements et revenus ont explosé entre 2020 et 2021.

Le monde applicatif ne connait pas la crise. Les dépenses des utilisateurs de l'App Store et du Google Play Store ont encore bondi de 25% entre 2020 et 2021 pour atteindre un total de 135 milliards de dollars dans le monde, selon les estimations d'App Annie. Comme chaque année, Apple s'accapare la plus belle part du gâteau, avec 65% de ces investissements. Les acteurs du gaming restent quant à eux la vache à lait de l'écosystème applicatif. Ils génèrent 60% des revenus d'IOS et 80% de ceux de Google Play.

Deux autres univers se distinguent néanmoins : le divertissement et le social. Ils captent le tiers des investissements non gaming et App Annie leur prédit une "croissance incroyable" dans les années à venir. Le divertissement devrait capter à lui seul près de 12 milliards de dollars d'investissements en 2022, soit le double du montant atteint en 2020. Les dépenses des consommateurs ont été orientées vers des applications de contenu comme Youtube, TikTok, Disney+, HBO Max ou encore Twitch qui figurent tous dans le top 10 des applications dont la croissance des revenus a été la plus forte entre 2020 et 2021. Les applications sociales devraient quant à elles générer près de 9 milliards de dollars de revenus en 2022, soit une hausse de 82% par rapport à 2020.

Top 10 des applications ayant connu la plus forte progression entre 2020 et 2021 en termes de téléchargements, revenus et visiteurs uniques mensuels. © Capture d'écran

En matière de téléchargements, l'application qui a connu la plus forte traction entre 2020 et 2021 est… CapCut, la nouvelle pépite du groupe Bytedance après TikTok. Cette app gratuite de montage vidéo a conquis l'App Store grâce à la puissance de feu de TikTok (qui a lui-même dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels en 2021). Elle illustre la stratégie du géant chinois, synergies et diversification, et symbolise également le succès des applications permettant de développer du contenu vidéo original : deux autres services du même genre, MX TakaTak et Moj, font partie des 10 applications ayant connu la plus forte croissance des téléchargements en 2021.

"Les secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu sont ceux qui ont rapproché les gens à la fois virtuellement et en personne"

Pas de surprise, en revanche, du côté des usages. Les plus fortes progressions en termes d'utilisateurs uniques mensuels sont à mettre au crédit des applications de messagerie comme Telegram, Zoom, Teams et Signal et des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Facebook. Ce dernier, qu'on disait en perte de vitesse, reste donc bien selon App Annie en haut des applications les plus utilisées.

"L'une des principales conclusions est que la population mondiale s'est adaptée à la pandémie en adoptant un mode de vie mobile. Les secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu sont ceux qui ont rapproché les gens à la fois virtuellement et en personne", estime Lexi Sydow, responsable des études chez App Annie.

Une tendance de consommation que l'on retrouve dans l'évolution du nombre d'applications téléchargées au sein de ces deux stores. Avec une hausse de 8%, ce nombre atteint un record de 140 milliards en 2021. C'est 10 milliards de plus qu'en 2020 et c'est surtout le fruit de la domination du Google Play Store qui a contribué à lui seul à 100 milliards de téléchargements. L'Inde est le premier marché géographique, avec 20% des téléchargements dans le monde, suivi par les Etats-Unis (9%) et le Brésil (8%).