Immortal Game lève 15,5 millions de dollars pour son jeu d'échecs Web3

L'engouement pour le jeu d'échecs ne faiblit pas. Si la popularité de la série diffusée sur Netflix "The Queen's Gambit" donnait un indice (62 millions de vues en un mois, selon la plateforme), les très bons débuts du jeu d'échecs porté sur blockchain Immortal Game le confirment : fondée en mars 2021, la compagnie du même nom annonce une levée de fonds de 12 millions de dollars en série A, qui fait suite à un tour de table initial de 3,5 millions de dollars en début d'année.

Thomas Zaepffel, David Cingala et Geoffroy Mestrallet, cofondateurs d'Immortal Game. © Immortal Game

Autour de la table justement, on trouve certains des capital-risqueurs les plus influents : TCG (investisseur de Pandora, Twitter), Cassius (Sorare, High Snobiety), Greenfield (1Inch, Near Protocol), Sparkle Ventures (reNFT, NFTPort), Blockwall (Solana, Stellar, ZCash), Spice Capital (Younited, LBF), Kraken Ventures (Messari, Gnosis Safe) ou encore 35v, la firme du basketteur US Kevin Durant et son manager Rich Kleiman. "Nous voulions un mix d'investisseurs à la fois Web3 et "culturels", à même de nous apporter une plus-value différente par leur volonté de mettre les échecs dans la culture urbaine", relate Thomas Zaepffel, CEO d'Immortal Game et cofondateur de la société avec David Cingala et Geoffroy Mestrallet.

Outil de récompense

Toujours en version beta, Immortal Game ambitionne de concurrencer à terme l'ogre Chess.com, leader du jeu d'échecs en ligne avec 57 millions d'inscrits fin 2021. Pour cela, la compagnie compte sur les points forts du Web3, tels que "remettre les communautés au cœur du web et les récompenser, non seulement financièrement mais aussi en termes de pouvoir et de décision sur l'évolution du jeu", poursuit l'entrepreneur. Dans cette optique, l'équipe s'est associée à une cinquantaine de grands maîtres d'échecs, dont certains sont totalement associés au développement du jeu. C'est notamment le cas de Maxime Vachier-Lagrave, champion du monde de blitz en 2021. "On travaille main dans la main avec nos grands maîtres, particulièrement les Français. C'est formidable de disposer de sources aussi fortes aux échecs", se réjouit Thomas Zaepffel, qui souligne également la possibilité pour les joueurs d'affronter cette élite. Des contributions qui en appellent d'autres, notamment sous la forme de récompenses NFT liées à ces ambassadeurs, même si la compagnie joue encore la carte de la discrétion à ce sujet.

"D'un point de vue marketing, les échecs sont vierges de tout défaut"

Outre la possibilité d'interagir avec des pontes de l'échiquier, la communauté, déjà composée de 48 000 inscrits et 4 700 joueurs actifs, prendra à terme un rôle dans la gouvernance de la plateforme. Pour cela, Immortal Game prévoit l'émission d'un jeton, à hauteur d'un milliard d'unités, dont la moitié sera destinée à la communauté, l'autre aux investisseurs et à l'équipe. "Nous patientons encore pour des questions de timing mais aussi parce que nous ne voulions pas d'une communauté préoccupée par son cours. Nous souhaitons prioriser le développement du jeu", insiste le dirigeant.

Avec cette levée de fonds, et le soutien du layer-2 Immutable X (réseau secondaire d'Ethereum), Immortal Game planifie des recrutements clefs pour son développement technique, un défi consécutif à sa volonté "d'onboarder la communauté mondiale des échecs dans le Web3". Pour la compagnie, toutes les planètes semblent alignées : " Même d'un point de vue marketing, les échecs sont vierges de tout défaut. Ils jouissent d'une excellente image", sourit Thomas Zaepffel.