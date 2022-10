On a retrouvé le plus vieux NFT Ethereum

Presque inactif depuis sa création il y a six ans, un NFT est devenu en l'espace d'un week-end le smart contract Ethereum le plus utilisé.

Le plus vieux NFT Ethereum a-t-il été découvert ? D'après les recherches de l'ingénieur américain Mason Keresty, confirmé par Etherscan (l'explorateur de la blockchain Ethereum), il s'agit en effet d'un smart contract de registre de noms de domaine décentralisé Linagee Name Registrar (LNR), créé par le développeur Linagee en 2015.

Les noms de domaine décentralisés, qui répliquent la fonction de DNS sur la blockchain, donc sans censure possible, ont été popularisés par le standard Ethereum Name Service (ENS) en 2017. Bien configurés, ils peuvent être liés à une adresse crypto, un site Web ou n'importe quelle adresse URL. Emis sous la forme de NFT, les ENS sont même désormais dans le top 10 des NFT les plus échangés sur la place de marché OpenSea. Mais le smart contract Linagee Name Registrar bouleverse la hiérarchie : passé inaperçu au moment de sa publication en 2015, son exhumation suscite l'effervescence chez les passionnés de NFT et les spéculateurs attirés par l'opportunité d'un terrain de jeu encore presque vierge.

740 000 euros échangés

Graphique du nombre d'enregistrements de noms de domaine Linagee. © Dune.xyz

Registre gratuit (en dehors des frais de transaction habituels), contrairement à ENS dont les enregistrements coûtent entre 5 et 640 euros, le smart contract a enregistré plus de 450 000 noms de domaine entre le 29 septembre et le 4 octobre, selon le site d'analyses Dune.xyz. Le 3 octobre, il se classait même 1er sur OpenSea en termes de volume d'échanges, avec un cumul supérieur à 547 ethers échangés (744 000 euros) en 24 heures, loin devant ENS (160 ethers en 24 heures, soit 215 000 euros). Avec son extension en .og (comme l'acronyme US signifiant original), le service LNR apporte donc un vent de fraîcheur en s'appuyant sur une communauté constituée en l'espace de quelques heures autour de Mason Keresty et des influenceurs crypto LeonidasNFT et Adam McBride. Le Discord du service a attiré près de 4500 membres depuis sa création le 2 octobre.

Pour autant, l'infrastructure permettant de lier les noms de domaines LNR à de véritables adresses crypto ou DNS n'existe pas encore, au contraire d'ENS ou des autres services comme Unstoppable Domains et HNS. Adam McBride en appelle à la communauté. "Je suis bien conscient que notre communauté rêve d'être reconnue comme le numéro un du nom de domaine décentralisé sur Ethereum, mais cela demandera beaucoup de travail. En comparaison, l'équipe d'ENS bâtit son projet depuis 2016-17, aujourd'hui c'est une marque. Ce sera compliqué de créer le même consensus autour de la nôtre", confie-t-il au JDN.