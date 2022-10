Cryptos, NFT, métaverse : Reddit convertit sa communauté au Web3

Après une première vente d'avatars NFT, Reddit sort une nouvelle collection et continue de propager le Web3. Selon nos informations, la plateforme aux 3 millions de portefeuilles cryptos souhaite se déployer dans The Sandbox.

Sortie en catimini durant le courant de l'été 2022 et vendue dans une fourchette de prix allant de 10 à 100 dollars, la première édition d'avatars NFT de la plateforme Reddit a mis du temps à trouver son public, avant de finalement s'écouler en totalité au début de mois d'octobre 2022. Depuis la conclusion de cette vente, c'est en revanche l'effervescence pour ces avatars dessinés par des artistes triés sur le volet : sur le marché secondaire d'OpenSea, la série The Senses de l'artiste Rojom a ainsi généré au 20 octobre 2020 un volume de 262 ethers (soit 347 000 euros environ) avec des ventes atteignant 5 000 ou même plus de 15 000 euros pour certaines unités. Parmi les autres séries en vue, celle intitulée The Foustlings de l'artiste Tyler Houst a quant à elle généré un volume de 271 ethers (soit plus de 360 000 euros) avec notamment une unité vendue à plus de 15 000 euros le 28 septembre ou une autre à plus de 4 000 euros le 16 octobre. Au total, les 29 séries de cette première collection ont engendré près de 2,3 millions euros de vente sur le marché secondaire, dont 5% sont reversés équitablement sous forme de royalties à la plateforme et aux dessinateurs.

Avatar NFT Reddit de la série "The Senses". © Rojom

Pour Reddit, plateforme valorisée 10 milliards de dollars en 2021 et ayant généré environ 440 millions de dollars de revenus la même année selon Statista, le chiffre d'affaires issu de ces NFT est négligeable mais l'essentiel n'est pas là. L'ambition est de sensibiliser son audience, forte de 430 millions de visiteurs mensuels et 52 millions d'utilisateurs quotidiens en 2020, aux technologies du Web3. Pour cela, elle permet depuis 2020 à l'ensemble des utilisateurs de son application mobile de créer un "Vault", soit un portefeuille de cryptomonnaies, afin de transférer des jetons spécifiques à certains subreddits : les Moons du subreddit r/Cryptocurrency et les Bricks du subreddit r/Fortnite. Aujourd'hui, la plateforme a enregistré "l'ouverture de 3 millions de portefeuilles", selon son directeur de la communication produits Tim Rathschmidt, contacté par le JDN. D'après lui, les NFT ont largement contribué à "cette adoption" puisqu'une "bonne part de ces créations de portefeuille a eu lieu au cours des trois derniers mois".

"Nous nous concentrons sur la manière dont ces avatars peuvent être utilisés sur et en dehors de Reddit"

Le 18 octobre dernier, le réseau a confirmé dans un post la sortie d'une nouvelle édition d'avatars NFT, attestant ses velléités de s'inscrire durablement dans ce secteur. D'ailleurs, si l'information a depuis été retirée du site, l'entreprise recherchait encore le 17 octobre dernier plusieurs ingénieurs pour une plateforme NFT, comme l'indique le site d'archivage Wayback Machine.

En fait, selon les informations obtenues par le JDN, l'objectif du réseau social est de déployer ces avatars en 3D pour les porter dans le métaverse, et plus spécifiquement celui de The Sandbox, créé par Sébastien Borget et Arthur Madrid et détenu par le géant du Web3, Animoca Brands. "Pour le moment, nous nous concentrons sur la manière dont ces avatars peuvent être utilisés comme outil d'identité sur et en dehors de Reddit, c'est tout", s'est contenté de répondre Tim Rathschmidt au JDN. La confirmation d'une immersion à part entière du géant américain dans le secteur du Web3.