NFT : après Alpine, Lamborghini, Porsche, au tour de Renault et sa R5 !

Renault rentre dans le Web3 avec son programme R3NLT, annonciateur de plusieurs collections de NFT.

Cinquante ans après la sortie du premier modèle de sa R5, Renault la célèbre avec sa première collection de NFT. D'après les informations du JDN, le constructeur automobile proposera en effet à la vente 1 972 NFT répliques de quatre modèles de R5, de la Car Van à l'électrique, lors d'un drop nommé Gen R5, le 15 décembre.

Un deuxième drop déjà prévu

Intitulé R3NLT, ce nouveau projet, qui a mobilisé plusieurs équipes du groupe, s'inscrit dans le respect des codes désormais habituels du Web3 : site Internet dédié, compte Twitter, discord (déjà fort de 8 000 membres) et animation d'une communauté avec la promesse d'utilités liées aux différents NFT. Parmi celles-ci : invitations VIP à Roland Garros, découvertes de concept cars de la firme, visites privées des ateliers, airdrop de croquis d'origine et accès aux futures émissions de NFT.

Capture du site nft.renault.com © Renault

Pour la conception de ce programme, dont une partie des fonds sera réservée à son initiative solidaire Give Me 5, Renault a fait appel à l'agence artistique Renaissance, coutumière des projets Web3 d'envergure comme ceux de Dom Perignon avec Lady Gaga ou des artistes Booba, Jacques et Agoria. Selon nos informations, une seconde émission est déjà sur le planning du groupe et concernera la concept car Turbo 3E.

Avec la R5, Renault confirme son intérêt pour le Web3 puisque l'une de ses propriétés, Alpine, s'est déjà illustrée cette année avec une collection de NFT, conçue avec l'agence Exclusible et mentionnée dans nos colonnes. Le constructeur français est loin d'être le seul à s'essayer à l'écosystème Web3 dans l'automobile : Porsche lancera sa collection publique en janvier 2023 tandis que Lamborghini en réalise chaque mois depuis août dernier.