Info JDN : l'agence spécialisée dans le métaverse Bem.builders lève 2 millions d'euros

Pour ce premier tour de table, l'agence a réuni Karot Capital, Keyrus et Younicorns. Son cofondateur Neal Robert raconte au JDN ses ambitions internationales.

Déjà mentionnée en janvier dernier dans nos colonnes parmi les agences de création Web3 et métaverse à suivre, Bem.builders annonce au JDN une levée de 2 millions d'euros en seed auprès de Karot Capital, Keyrus et Younicorns.

Neal Robert, CEO de Bem.builders. © BB

Depuis sa création en 2021, l'agence s'est spécialisée dans la création d'expériences métaverses dédiées aux marques. Agnostique, à même de développer des propositions dans des plateformes centralisées comme Minecraft ou Web3 comme The Sandbox, en voxels ou avec des moteurs graphiques réalistes tels Unity et Unreal Engine, Bem.builders a collaboré avec Dior, Orange, les groupes FDJ et Casino. "Notre marque de fabrique est de prioriser la pertinence et la stratégie aux strass et paillettes", nous confie Neal Robert, directeur général et cofondateur de Bem.builders. "On nous fait confiance parce que ce sont des canaux de distribution, de discussions, de communication et ce sont des espaces nouveaux. On en comprend les codes comme nous comprenons les valeurs d'une marque. Nous créons donc la passerelle entre les deux."

"Lors de NFTBee, les utilisateurs ont passé 57 minutes en moyenne dans l'univers de la marque"

Pour l'entrepreneur, l'expérience NFBee, créée avec Carrefour sur The Sandbox pour sensibiliser à l'importance de la biodiversité, témoigne du potentiel de ce type d'activations : "Les utilisateurs ont passé en moyenne 57 minutes, soit deux tiers d'un match de foot, dans le jeu, dans l'univers de la marque de façon totalement immersive. Ce sont les données que nous avons recueillies. Et cela s'explique par notre façon de penser ces expériences à travers différents piliers, que sont l'architecture, les règles physiques et un design de qualité."

Un manifeste sur l'usage des métaverses

Capture de l'expérience NFBee Supermarket. © bem.builders

Pour illustrer une vision alternative du métaverse, l'agence a notamment publié l'an passé un "Manifeste de l'anti-gravité", une réflexion autour d'une nouvelle architecture pour dessiner des mondes numériques sans les contraintes inhérentes au réel. "Bem.builders insuffle une fraîcheur qui bouscule les codes de nos clients : il y a une vision parfois limitée du métaverse. Or, c'est un nouveau paradigme, une tendance de fond. Ce que nous faisons avec les marques reflète quelque chose de très concret, comme l'illustre notre collaboration avec Carrefour : c'est une proposition tangible qui va bien au-delà de l'apparence", poursuit Neal Robert, par ailleurs cofondateur de la NFT Factory Paris.

"Nous avons déjà une position internationale"

A la suite de cette levée de fonds, Bem.builders aspire à se développer à l'international, notamment "aux Etats-Unis ou encore en Asie, des marchés extrêmement friands d'activation métaverse, avec un énorme usage des mondes virtuels décentralisés et des plateformes multijoueurs". Une progression naturelle au regard de sa structure déjà décentralisée : "Nous avons un bureau à Amsterdam, à Paris et une équipe de production à Bangkok, nous avons donc déjà cette position internationale en termes de logistique interne. Si nous aimons le métaverse, c'est parce qu'il n'y a pas de frontières géographiques."

Pour parachever ces ambitions, l'agence va logiquement renforcer son effectif, actuellement d'une quinzaine de personnes, en particulier avec "des profils qui pensent à travers le prisme natif du Web3, même s'ils pourraient paraître des extraterrestres dans un écosystème plus classique".