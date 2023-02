Jumeau numérique : Unikbase lève 2 millions d'euros pour sa solution blockchain

Créée en 2022, la société a conclu un premier tour de table mené par Weber Investissements pour développer son offre destinée à l'assurance d'objets de collection.

Née début 2022 du constat établi par son cofondateur Etienne Hermite qu'il existe une vraie "problématique autour des objets de valeur régulièrement au centre de transactions sur le marché secondaire", la solution professionnelle de création de jumeau numérique développée sur blockchain Unikbase annonce ce 22 février au JDN sa première levée de fonds d'amorçage de 2 millions d'euros, menée auprès de Weber Investissements.

Encore en phase de déploiement, la solution brevetée de la start-up permet de déposer un tag chimique et indétectable à l'œil nu sur un objet dont les informations sont ancrées dans un NFT. "Lorsque l'on place cette encre, elle reste indéfiniment, il en restera toujours une trace. Il suffit de l'analyser avec un petit laboratoire de poche, un "pocket lab", que l'on fournit aux plateformes de vente et en l'espace de quelques secondes, on connaît la formule chimique employée et celle-ci est toujours unique au client, détaille Etienne Hermite. Il est ainsi possible de comparer les informations issues de cette analyse à celle du jumeau numérique." Celui-ci est émis sur la blockchain Liquichain, EVM-compatible (aux smart contracts compatibles avec les réseaux Ethereum) mais privée. Un choix qui s'explique par l'identité de leur CTO, Sébastien Michéa, également créateur et développeur de cette blockchain.

Des assurances déjà intéressées

A terme, cette solution chimique sera accompagnée de sources visuelles, comme "des scans 3D haute définition, de macrophotographie, et ce, afin de créer un faisceau d'informations", complète Nicolas Reynaud, autre cofondateur d'Unikbase. Les deux entrepreneurs vantent les mérites de ce produit pour améliorer la traçabilité des ventes d'objets sur le marché secondaire, un atout potentiel pour les assurances. Le courtier en assurances Coste-Fermon collabore d'ailleurs avec la start-up française pour développer une solution de souscription d'assurance établie sur la base des informations contenues dans le jumeau numérique.

D'autres clients d'envergure internationale devraient suivre dans les prochains mois, même si les entrepreneurs se refusent à communiquer davantage à ce sujet. D'ici là, Unikbase compte utiliser cette enveloppe pour renforcer ses effectifs, situés en France mais aussi aux Philippines, et accompagner les premiers déploiements commerciaux de sa solution.