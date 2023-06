Doppl crée un "autre vous" sur blockchain, animé par l'IA

Avec l'ambition d'innover dans le domaine de l'identité numérique, Doppl présente une simulation interactive et personnalisée de "vous-même".

Marier la blockchain et l'IA pour créer des doubles numériques, c'est ce que promet Doppl, le nouveau projet des équipes d'Exclusible, qui accompagnent depuis quelques années les marques vers le Web3 via les métaverses et les NFT. Dévoilé ce 13 juin la start-up Doppl est dédiée à la création de jumeaux numériques, appelés "Doppls", qui pourront intéragir avec des personnes réelles.

Concrètement, pour créer son jumeau numérique, il faudra fournir un certain nombre de données, vidéos, photos, texte, ou n'importe quelle archive numérique, à propos de soi-même. Une fois ce double numérique créé, l'intelligence artificielle va se servir des données à sa disposition pour lui donner une vie propre.

Une vie sur blockchain

"Hi. Nice to meet me". C'est avec ce slogan intrigant que la société lance son nouveau produit, une construction IA de l'individu. "Votre personnalité, vos croyances, vos styles de parole et d'écriture - tout ce qui fait de vous, "vous" - sont intégrés dans un modèle élégant, agnostique du modèle d'apprentissage des langues (LLM), et cryptés de manière sécurisée sur la blockchain pour n'être accessibles que par leur propriétaire", explique Thibaut Launey, PDG de Doppl.

"Que pourriez-vous faire, avec un autre vous ? Il s'avère, beaucoup"

"Que pourriez-vous faire, avec un autre vous ? Il s'avère, beaucoup", explique-t-il. "La technologie de Doppl permet par exemple aux utilisateurs de visiter une version d'eux-mêmes d'il y a plusieurs années et d'entamer une conversation". Les utilisateurs auront également la possibilité d'automatiser les tâches répétitives, ou même de louer leur Doppl à des millions de personnes, notamment lorsque s'il s'agit de célébrités ou un d'influenceurs. Ensuite, Doppl veut permettre à des tiers de construire leurs propres applications pour interfacer avec les Doppl. "Il y a tellement de possibilités", assure Thibaut Launey. "Bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec votre permission", plaisante-t-il.

Launey avance que la confluence de quantités massives de données concernant les personnes avec l'apprentissage automatique et l'IA va donner naissance à une nouvelle sorte d'artefact personnel, au même titre que les peintures, photos, vidéos, journaux intimes le sont. "Avoir un Doppl sera aussi évident et naturel que toutes ces itérations précédentes le sont maintenant", espère-t-il.

Des stars virtuelles avec Royaltiz

Pour son lancement, Doppl a noué un partenariat avec Royaltiz, start-up qui propose d'investir dans la carrière de ses talents préférés via la blockchain. Royaltiz affiche aujourd'hui une communauté de plus de 120 000 utilisateurs et un portefeuille de plus de 170 talents, notamment dans le monde du sport, comme Khabib Nurmagomedov, Vinicius JR ou encore Eduardo Camavinga.

Doppl ambitionne de créer un environnement ou les doubles numériques de stars interagiront avec les fans à travers différentes expériences et interactions. "C'est une opportunité incroyable pour des millions de fans d'interagir personnellement avec les jumeaux d'IA de leurs stars préférées, explique Thibaut Launey. "Ce partenariat innovant rapprochera les fans de leurs athlètes préférés et créera une expérience unique qui transcendera les limites traditionnelles".