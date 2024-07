Les voitures-radars arrivent bientôt dans le sud, voici comment les repérer

Elles sont 400 sur les routes françaises prêtes à flasher le moindre excès de vitesse. Cinq régions étaient épargnées par le dispositif. Pour trois d'entre elles, ce ne sera plus le cas.

Voilà plus de dix ans qu'elles sont sur les routes. Citadines, breaks, berlines, des voitures banales à ce détail près : elles mettent des amendes avec une efficacité redoutable. Depuis quelques années, une voiture-radar peut adresser plus de 4000 PV par semaine. Mais la Sécurité Routière assure ne viser que les très grands excès de vitesse : au-delà de 146 km/h sur autoroute et 61 km/h en agglomération. Mais ces propos sont contestés. D'après des associations d'usagers, ces véhicules flashent aussi les petits excès de vitesse.

Convaincue de son modèle, la Sécurité Routière n'a cessé de le généraliser région par région. Et il y a quelques jours, la nouvelle est tombée : les voitures-radars arrivent dans l'un des derniers territoires à leur tenir tête, le sud de la France. Les régions visées ? L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Occitanie.

Mais le ministère de l'Intérieur rassure, le déploiement sera progressif, département par département. On ne connaît pas encore la date de mise en service, mais ces voitures devraient être sur les routes dans les prochains mois. Et pour la première fois, la Sécurité Routière envisage d'étendre le dispositif à la Corse. L'Île-de-France pourrait être la dernière région épargnée.

La nouvelle devait passer sous les radars mais elle s'est ébruitée. Fin juin, la Sécurité Routière lance un discret appel d'offres. Elle recherche des entreprises pour gérer la flotte de nouveaux véhicules. Car depuis 2018, les voitures-radars ne sont plus entièrement gérées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, plus de la moitié sont conduites par des sociétés privées avec un rendement beaucoup plus intéressant. L'objectif est clair : rendre ces véhicules indétectables… Mais il existe des techniques pour les démasquer.

Contrairement à une idée reçue, difficile de les repérer en fonction du modèle. Les voitures-radars se limitent certes à une flotte restreinte : Dacia Sandero, Peugeot 508, Renault Mégane, entre autres. Mais de nouveaux modèles font régulièrement leur apparition. Ces véhicules sont discrets, dirigés par des conducteurs en civil et surtout ils n'émettent aucun flash. Le radar capture les plaques par un infrarouge invisible pour l'œil. Et pourtant, pour les conducteurs ou passagers attentifs, il y a un détail qui n'échappe pas : le dispositif dans la voiture. Un gros boîtier noir et deux petites caméras sont installés sur le tableau de bord et des capteurs au niveau de la lunette arrière permettant aux voitures-radars de flasher dans les deux sens.

Et attention, les voitures peuvent sillonner toutes les routes : autoroutes, départementales, petites rues. Mais certaines sont plus empruntées que d'autres. D'après le site spécialisé L'argus, neuf contrôles sur dix ont lieu sur des routes limitées à 80 ou 90 km/h. Simplement parce que sur ces routes, les radars fixes sont moins nombreux.