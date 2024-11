Louer une voiture pour 1 euro - cette astuce permet d'économiser beaucoup sur son voyage

Alors que les prix des transports ont explosé, une application permet de louer des véhicules pour seulement un euro.

Trains, avions, locations de voitures : les tarifs des moyens de transports ont explosé ces dernières années. Face à la flambée des prix, une solution a refait parler d'elle. Le concept ? Permettre aux particuliers de louer des véhicules pour la modique somme d'un euro. Une offre qui peut sembler irréelle et pourtant, elle existe bel et bien.

Cette initiative, lancée en 2012 par deux frères, Geoffroy et Alexandre Lambert, s'est rapidement imposée comme une alternative crédible aux modes de transport traditionnels. D'après les deux entrepreneurs, le service compte aujourd'hui plus de 2 millions de membres à travers l'Europe et affiche un taux de satisfaction client de 97 % dès la première réservation.

L'idée est née d'un constat simple : les agences de location doivent régulièrement déplacer leurs véhicules entre différentes villes pour équilibrer leur parc automobile. Plutôt que de faire appel à des convoyeurs professionnels, elles proposent aux particuliers de réaliser ces trajets pour un euro symbolique. Une solution gagnant-gagnant qui permet aux loueurs d'optimiser leurs coûts logistiques et aux conducteurs de voyager à moindres frais.

Pour profiter de ce service, rien de plus simple : il suffit de télécharger l'application, de sélectionner sa destination parmi les 45 000 axes proposés en Europe, et de valider sa réservation. Le service est accessible à tous les conducteurs disposant d'un permis de conduire valide depuis au moins deux ans.

La location inclut une assurance et une durée de trajet comprise entre 24 et 72 heures selon la distance à parcourir. Les véhicules proposés sont récents et parfaitement entretenus, issus des flottes des plus grandes enseignes de location.

Seuls les frais de carburant et de péage restent à la charge du conducteur. Pour optimiser davantage le coût du trajet, il est possible de proposer des places en covoiturage via des plateformes dédiées comme BlaBlaCar, Karos ou Klaxit. Une façon intelligente de rendre le voyage encore plus économique.

Toutefois, cette solution présente une contrainte majeure : l'offre de véhicules est limitée aux besoins réels des loueurs. En effet, pour qu'un trajet soit disponible, il faut qu'une agence ait besoin de déplacer un véhicule vers votre destination souhaitée. Une condition qui rend les opportunités plus rares qu'une location classique.

Pour pallier cette difficulté, l'application a mis en place un système d'alertes personnalisées. Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs trajets favoris, choisir le type de véhicule (voiture, van ou utilitaire) et recevoir une notification dès qu'un véhicule devient disponible sur l'itinéraire souhaité.

Alors, quel est le nom de cette solution innovante qui a déjà permis le transfert de plus d'un million de véhicules à travers l'Europe ? Driiveme, tout simplement. Son succès démontre qu'il existe encore des alternatives économiques pour voyager, même en période de forte inflation.