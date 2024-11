Ces quatre marques de voitures sont les moins fiables en Europe, elle vont vous coûter cher

Une étude européenne révèle les constructeurs automobiles les moins fiables. Quatre constructeurs se retrouvent dans le bas du classement dont un avec un score particulièrement catastrophique.

"Fiabilité automobile" : ces deux mots suffisent à faire frémir les constructeurs et à enflammer les discussions de comptoir. Entre le voisin qui jure que sa japonaise n'a jamais connu la moindre panne en quinze ans, et la tante qui défend bec et ongles sa berline allemande, qui croire ? La réponse nous vient des Pays-Bas, où l'association Consumentenbond a mené l'enquête avec la précision d'un horloger suisse.

En collaboration avec plusieurs organisations de consommateurs européennes, l'association néerlandaise a dévoilé en début d'année 2024 une étude approfondie : pas moins de 30 000 automobilistes européens interrogés sur leur expérience avec des véhicules produits entre 2011 et début 2023. Ils ont dû détailler le nombre et le type de défauts qu'ils ont eu.

Comme d'autres études sur le sujet, ce rapport pondère ses données : un problème survenant sur un véhicule récent pèse plus lourd dans la notation qu'une même panne sur un modèle plus ancien et usé. L'association Consumentenbond a ensuite dressé un classement sur une échelle de 0 à 10. La meilleure note étant 9,6 et la pire 4,8.

Sans surprise, les constructeurs asiatiques dominent le classement. Lexus arrive en tête, suivi par Suzuki et Subaru. Toyota complète ce quatuor asiatique avec 8,5/10. Cette domination n'est pas nouvelle : depuis des décennies, les constructeurs japonais en particulier se distinguent par leur excellente fiabilité, fruit d'une culture d'entreprise axée sur la qualité et la durabilité.

En dehors de Smart, à la cinquième place, les premières marques européennes n'apparaissent qu'en dixième position avec un score de 8,0/10. On y retrouve BMW, DS Automobiles et Mini.

La dernière place revient aussi à un constructeur européen. Land Rover décroche un score catastrophique de 4,8/10. La marque britannique paie le prix fort de problèmes chroniques touchant notamment le moteur. Opel fait un peu mieux avec 6,5/10 et se classe avant-dernière.

Ce qui frappe particulièrement dans cette étude, c'est la position de deux marques françaises que l'on retrouve juste au dessus dans ce classement. Citroën et Peugeot, qui obtiennent une note médiocre de 7,0/10, les plaçant parmi les 4 constructeurs les moins fiables d'Europe. Les problèmes moteur et du système de freinage étant particulièrement pointés du doigt.

Pour Citroën, ce sont essentiellement les modèles anciens qui tirent la marque vers le bas. Les modèles plus récents ont un score de fiabilité plutôt élevé aussi bien dans le classement de l'association néerlandaise que dans d'autres rapports, comme celui du magazine What Car.

Il est intéressant de noter que la fiabilité n'est pas nécessairement corrélée à la satisfaction client. Certaines marques mal classées en termes de fiabilité conservent paradoxalement des taux de satisfaction élevés, leurs clients étant séduits par d'autres aspects comme le design, le confort ou les performances. C'est notamment le cas de Tesla, marque avec la meilleure note de satisfaction, mais dont la fiabilité est moyenne.