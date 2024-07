Carburant à prix coûtant : voici les stations-service qui le font et à quelle date

Cet été, faire le plein coûtera moins cher pour les vacanciers français. Plusieurs enseignes de distribution proposent des opérations carburant à prix coûtant, permettant d'économiser à la pompe.

L'été est synonyme de vacances, de voyages et malheureusement aussi de dépenses. Pour de nombreux Français, le prix du carburant représente un poste de dépense important, particulièrement lors des départs en vacances. Avec les prix actuels de l'essence en France, chaque centime compte. Heureusement, il existe plusieurs moyens d'alléger la facture à la pompe.

Avant de parler des opérations spéciales proposées par certaines enseignes, il est utile de rappeler quelques conseils pour réduire sa consommation de carburant. Tout d'abord, adopter une conduite souple en évitant les accélérations et les freinages brusques peut considérablement réduire le besoin de carburant. Ensuite, vérifier régulièrement la pression de vos pneus est essentiel, car des pneus sous-gonflés augmentent la consommation de carburant. Enfin, pensez à alléger votre véhicule en retirant les charges inutiles, ce qui contribuera également à réduire votre consommation.

Ces petits gestes peuvent faire une grande différence sur le long terme. Mais pour des économies immédiates et substantielles, tournons-nous vers les opérations spéciales proposées par certaines stations-service cet été.

Plusieurs grandes enseignes de distribution ont décidé de proposer du carburant à prix coûtant pendant certaines périodes de l'été. Cette initiative permet aux consommateurs de bénéficier de prix à la pompe inférieurs d'environ dix centimes par litre par rapport aux autres stations-services. Voici les détails de ces opérations.

E. Leclerc a lancé l'opération dès le week-end du 19 juillet dans ses 715 stations-services. L'enseigne renouvellera l'opération les week-ends du 2 et du 16 août. Michel-Edouard Leclerc, président du Comité stratégique des centres E.Leclerc, a déclaré sur RTL : "Ça fait perdre de l'argent, mais ça entretient l'image des centres Leclerc, on est pas moins cher que sur les carburants, on l'est sur l'ensemble des produits comparés".

Intermarché suit le mouvement en proposant des baisses de prix à la pompe les 26 et 27 juillet, après une première opération les 5 et 6 juillet. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'enseigne de soutenir le pouvoir d'achat des Français pendant la période estivale.

Chez Coopérative U (ex-Système U), des opérations sont également prévues pour l'été. Dominique Schelcher, président de l'enseigne, a annoncé sur BFMTV que ces opérations auront lieu "au moment des chassés-croisés estivaux", permettant ainsi aux vacanciers de profiter de prix avantageux lors des périodes de forte affluence sur les routes.

Ces opérations à prix coûtant représentent une véritable opportunité pour les consommateurs de réaliser des économies significatives. Pour un plein de 50 litres, l'économie peut atteindre 5 euros, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour les familles partant en vacances.

Mais ces opérations ne sont pas uniquement bénéfiques pour les consommateurs. Bien qu'elles entraînent des pertes financières à court terme pour les distributeurs, elles leur permettent de gagner en image de marque et d'attirer de nouveaux clients.