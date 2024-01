Regarder du foot à la télévision vous met en danger vous et vos proches selon une étude

L'année 2024 s'annonce encore riche en émotions footballistiques. Les téléspectateurs devront néanmoins faire attention quand ils applaudiront les exploits de leur équipe.

Ligue des champions, Coupe d'Afrique des nations, Jeux olympiques en France et Euro en Allemagne… Les amateurs de football devraient se régaler en cette année 2024. Comme en 2022, ils auront de multiples occasions d'épier les performances de leurs équipes préférées. En effet, avec la coupe du monde au Qatar, ils ont été nombreux à se réunir devant le petit écran. D'après Médiamétrie, les sept meilleures audiences de l'année étaient en lien avec la compétition remportée par l'équipe portée par Léo Messi. La finale qui opposait l'Argentine à l'équipe de France avait réuni près de 24,1 millions de téléspectateurs. A titre de comparaison, le débat entre Macron et Le Pen entre les deux tours de la présidentielle en avait réuni 15,6 millions.

Réunis devant leur petit écran, les amateurs de ballon ont des comportements bien particuliers. C'est ce qu'avait révélé une étude réalisée par Lightspeed Research pour le constructeur de périphériques informatiques, Logitech, à l'occasion du mondial en Afrique du Sud, en 2010. Pour soutenir la sortie d'une nouvelle télécommande, le cabinet avait ainsi interrogé les supporters sur leurs habitudes devant leur télévision.

Premier enseignement, les aficionados du ballon rond sont superstitieux. Ils sont plus de deux sur trois (68%) à s'asseoir toujours à la même place sur leur canapé pendant qu'ils visionnent un match, et 14% d'entre eux portent un vêtement fétiche, comme un maillot, ou se munissent d'un porte-bonheur. Près d'une personne sur dix renoncerait même à se raser durant la durée de la compétition. Les supporters sont également plus de sept sur dix à ne vouloir jamais lâcher la précieuse télécommande. Même si soutenir son équipe sur son canapé n'est pas réellement une activité physique intense, il ne faut pas oublier que cela peut comporter quelques risques.

Outre le stress que cela peut provoquer, notamment lors des cruelles séances de tirs aux buts, d'après la même étude, 15% des personnes interrogées déclarent s'être déjà blessé ou avoir blessé un ami au moment d'un but marqué. Dans l'euphorie des rencontres, ils sont même plus d'un tiers (35%) à avoir déjà lancé leur télécommande. En plus des dégâts physiques, ces rencontres sportives peuvent provoquer des dommages matériels. Une personne interrogée sur cinq confesse ainsi avoir déjà endommagé un meuble, et près de la moitié auraient taché le tapis ou le canapé en renversant une bière.