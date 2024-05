FR-Alert : comment recevoir uniquement les alertes essentielles et désactiver les autres

Un million de Français ont récemment été importunés par cette notification. Voici comment garder seulement les alertes d'extrême urgence.

Si FR-Alert est destiné à envoyer des messages pour avertir les populations de graves dangers, certains choix des autorités interrogent. Dernièrement, un million de Parisiens ont reçu une notification FR-Alert accompagnée d'un bruit strident, indiquant une "alerte extrêmement grave". Mais il ne s'agissait en réalité que d'une invitation à se rendre sur la plateforme du Pass des Jeux olympiques pour obtenir un QR code de circulation. Cette utilisation du dispositif pour un événement sportif a fait polémique.

Le système national d'alerte des populations FR-Alert, est opérationnel en France depuis juin 2022. Il permet aux autorités d'envoyer des notifications sur les smartphones des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. Ce dispositif européen, que tous les pays doivent appliquer, s'appuie sur la diffusion cellulaire : en cas d'événement mettant en jeu la sécurité publique, la préfecture active le système et les opérateurs téléphoniques utilisent leurs antennes-relais pour diffuser des messages à tous les téléphones détectés.

FR-Alert a été utilisé à plusieurs reprises, notamment en Bretagne en octobre 2022 lors de la tempête Ciaran. Les notifications concernent une variété d'événements : catastrophes naturelles, incidents biologiques, chimiques ou industriels, crises sanitaires, attaques terroristes... Aucune action n'est nécessaire pour recevoir les alertes, ni inscription, ni application à télécharger. Les notifications s'affichent même sur écran verrouillé, sauf si le téléphone est éteint ou en mode avion.

Captures d'écran du paramétrage sur Android (à gauche) et sur IOS (à droite). © JDN

Il existe au total sept catégories d'alertes et quatre niveaux d'urgence. Le niveau 1 est le plus grave, le 2 concerne les informations d'une importance "extrême", le 3 "sévère" et 4 de "sécurité publique". Trois autres catégories existent : alerte enlèvement, alertes de test et d'exercice.

Sachant cela, de nombreux internautes se sont étonnés que l'alerte JO ait été classée au niveau 2, compte tenu de son contenu non urgent. Des consignes ont été passées pour que ce type d'alerte soit désormais classé en niveau 3 "sévère" voire 4 "sécurité publique", mais cela n'empêche pas la population d'être inopinément alertée. Heureusement, il existe une technique pour éviter ces dérangements. Contrairement aux alertes de niveau 1 qui s'affichent sur tous les mobiles, celles de niveaux inférieurs peuvent être désactivées par les utilisateurs.

Sur iOS (iPhone), rendez-vous dans les réglages, menu "Notifications", et faites défiler jusqu'en bas. Vous pouvez alors désactiver les alertes de niveau 2, 3, 4 ainsi que les alertes de test ou d'exercice. Il est tout de même recommandé de garder les alertes de niveau 2. Sur Android, le principe est le même : allez dans les paramètres, menu "Notifications, "Paramètres avancés" puis "Alertes d'urgence sans fil" pour effectuer vos choix.

Le système FR-Alert reste un outil précieux pour prévenir la population en cas de danger grave et imminent. Mais son utilisation doit rester exceptionnelle et proportionnée à l'urgence de la situation.