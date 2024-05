Cette aide permet aux retraités de partir 5 jours en vacances pour 200 euros

Les vacances représentent un budget important que les retraités ont parfois du mal à financer. Cependant, certains ont droit à un dispositif d'aide que l'on croit trop souvent réservé aux salariés...

Contrairement à une idée reçue, les chèques-vacances ne sont pas réservés uniquement aux salariés en activité. En effet, de nombreux retraités peuvent également y avoir droit sous certaines conditions.

Ces titres de paiement, utilisables toute l'année, permettent de financer des vacances, des activités culturelles ou de loisirs auprès d'un large réseau de plus de 200 000 partenaires. Ils se présentent sous la forme de carnets papier avec des coupures de 10 à 50 euros, ou en version dématérialisée à partir de 20 euros et sont édités par l'Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV).

Outre l'édition de chèques-vacances, cette agence gère le programme "Seniors en Vacances" qui propose des séjours à tarifs préférentiels pour les retraités de 60 ans et plus (55 ans en cas de handicap), sans conditions de ressources. Pour 385 euros , il est possible de s'offrir 5 jours de vacances en France, à la mer, à la campagne ou à la montagne. Ce tarif passe à 461 euros pour 8 jours. De plus, les revenus les plus modestes peuvent bénéficier d'une aide financière de 168 euros pour les séjours les plus courts à 202 euros pour les plus longs, soit respectivement 217 euros pour 5 jours et 259 euros pour 8 jours. De quoi permettre à un maximum de seniors de s'évader. Un des avantages de ce dispositif est qu'il n'est pas limité au retraité seul. En effet, il peut être accompagné de son conjoint, d'un proche aidant, voire d'un de ses petits-enfants de moins de 18 ans. Une façon de partager de beaux moments en famille à moindre coût. Une façon de partager de beaux moments en famille à moindre coût. Randonnées, yoga, excursions... le programme promet un séjour riche en activités et en découvertes aux quatre coins de la France et même en Europe.

Concernant les chèques-vacances, plusieurs catégories de retraités peuvent en bénéficier. C'est le cas des retraités du secteur privé qui peuvent en bénéficier via le Comité Social et Economique de leur ancienne entreprise, ou grâce à certaines caisses de retraite. De même, les retraités de la fonction publique territoriale ont la possibilité d'alimenter un plan d'épargne chèques-vacances à hauteur de 30% en fonction de leurs revenus. Enfin, les anciens agents de la fonction publique hospitalière peuvent y prétendre selon leur quotient familial.

En revanche, les retraités de la fonction publique d'Etat ont été exclus du dispositif depuis le 1er octobre 2023, suite à une circulaire du 2 août du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Jusqu'alors, ils pouvaient encore en faire la demande, avec une participation de l'Etat allant jusqu'à 35 % du montant épargné.

Pour vérifier son éligibilité aux chèques-vacances, il faut se rendre sur le site de l'ANCV. Depuis la page "obtenir le chèque-vacances", on peut sélectionner le statut "salarié du privé" ou "agent ou retraité de la fonction publique". Ensuite, une redirection est prévue vers les organismes dédiés aux demandes de chèques-vacances en fonction de la réponse fournie. On y retrouve les critères d'obtention détaillés et parfois des simulateurs en ligne.