Cette astuce des professionnels permet de grosses économies sur ses locations de vacances

Avec l'inflation qui pèse sur le budget vacances des Français, il est compliqué de s'offrir une location dans une destination de rêve. Mais selon les hôteliers, cette astuce permet de belles économies.

Cap-Ferret, Barcelone, Ibiza… Les vacances d'été approchent à grands pas et nombreux sont les Français qui cherchent à partir se ressourcer sans se ruiner. Mais avec une inflation galopante qui contraint de plus en plus les budgets vacances, ce n'est pas chose facile.

Pour trouver leur location de vacances, la grande majorité des Français se tournent classiquement vers les plateformes de réservations bien connues comme Booking.com. Il faut dire que ces géants du web concentrent une offre très large de logements dans toutes les destinations. Que le client cherche un hôtel, un appartement ou une maison, il a de grandes chances de trouver son bonheur sur ces sites.

Néanmoins, certains l'ignorent, mais passer par un intermédiaire comme Booking.com ou Kayak a un coût non négligeable. En effet, ces plateformes prélèvent des commissions pouvant aller de 12% à 25% sur chaque réservation. Si ce surcoût peut sembler invisible lors de la réservation, il est au moins en partie répercuté sur le prix final payé par le vacancier.

Heureusement, il existe une astuce toute simple pour contourner ce problème et faire de belles économies, sans rogner sur la qualité de son hébergement. Le réflexe consiste à utiliser les grandes plateformes uniquement comme un outil de recherche pour repérer la location idéale. Mais ne réservez surtout pas tout de suite ! L'étape cruciale consiste à quitter la plateforme pour contacter directement l'hôtel ou la résidence, sans passer par un intermédiaire. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site web officiel de l'établissement, où leurs coordonnées ainsi qu'un formulaire de réservation sont à disposition.

En réservant en direct, le vacancier bénéficie du meilleur tarif possible. Si les prix affichés sont comparables en raison de clauses contractuelles, la chambre est souvent plus luxueuse ou bien certains avantages y sont associés. Les hôteliers et propriétaires sont ravis d'éviter de payer des commissions et sont prêts à faire des efforts sur le prix pour attirer des clients. Certains comme l'hôtel des Marronniers à Paris ou l'hôtel des Lices à Rennes conseillent ouvertement cette astuce et affichent sur leur site les avantages de passer en direct pas eux. "Puisqu'une commission est due à Booking.com pour toute réservation, le site officiel de l'hôtel propose aux clients en direct, un tarif plus intéressant", peut-on lire. La pratique est particulièrement courante pour les indépendants, qui ont plus de latitude que les grandes chaînes.

Le contact direct avec l'hébergeur permettra d'avoir des informations de première main sur votre location et de poser toutes ses questions. Vous pourrez aussi demander des services personnalisés pour rendre votre séjour encore plus agréable. Bref, en prenant le temps de réserver sans intermédiaire, vous y gagnez sur tous les plans !