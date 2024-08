Une nouvelle loi améliore la vie des résidents en Ehpad et celle de leurs proches

Une loi récemment entrée en vigueur devrait aider à mieux protéger les seniors et à améliorer leur vie.

La donne va changer pour les personnes âgées vivant en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (Ehpad). En effet, une loi récemment adoptée introduit des évolutions significatives qui vont transformer leur quotidien ainsi que celui de leur entourage.

Lors de la pandémie de Covid-19, l'interdiction des visites dans ces structures a eu un impact dévastateur sur la vie des résidents et de leurs proches. Un rapport commandé par les autorités, intitulé "Liens entravés, adieux interdits - Droit de recevoir ses proches, droit de visiter les siens", a mis en exergue les difficultés engendrées.

Publié en novembre 2023, il alerte notamment sur la détresse des seniors et un isolement social vécu comme un enfermement, en s'appuyant sur des témoignages très évocateurs. On peut notamment y lire : "Même en prison, on a le droit à une promenade par jour [...] mais cette humanité minimum a été refusée à nos parents", "Notre mère [...] dit "être en prison", pleure et est très triste" ou encore " Je tiens à vous témoigner ce vécu qui laisse les familles dans le désarroi, l'impuissance face à un parent qui s'éloigne et que tout éloigne… J'ai l'impression d'être en milieu carcéral."

Pour éviter que de tels scénarios ne se reproduisent, la loi du Bien vieillir, promulguée le 8 avril 2024, opère des changements majeurs. Au-delà de l'isolement des aînés, elle prend en compte le traumatisme vécu par les familles, privées d'accompagner leurs proches même en fin de vie. Elle s'attaque ainsi aux restrictions de visites, qui perduraient même après la crise sanitaire.

Concrètement, cette loi garantit désormais un droit de visite quotidien pour les résidents en Ehpad. Ils peuvent accueillir chaque jour les personnes de leur choix, sans devoir prévenir l'établissement au préalable. Seules des circonstances exceptionnelles, comme une menace pour l'ordre public, peuvent justifier une interdiction de visite. De plus, pour les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs, un droit absolu de visite quotidienne est instauré, même en cas de crise sanitaire. Chaque Ehpad doit définir un protocole permettant d'assurer ces visites dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité.

Par ailleurs, cette évolution législative permet également de gommer les disparités de traitement qui pouvaient exister entre les seniors bénéficiant d'une hospitalisation à domicile et ceux résidant en Ehpad. Désormais, tous jouissent du même droit de recevoir des visites quotidiennes. La loi met aussi un terme aux dérives constatées de la part de certains directeurs d'établissement qui imposaient des restrictions de visites de manière arbitraire. Enfin, elle apporte une réponse à la crainte des représailles exprimée par certains proches. Une "réalité" qu'il faut prendre en compte selon le rapport susmentionné et dont font état plusieurs témoignages.