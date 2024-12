"J'ai cru que c'était du canard" – cette alternative bluffante au foie gras coûte moins de 5 euros

Face au prix élevé du foie gras, les alternatives moins onéreuses font le plein. Ces substituts sont-ils à la hauteur ? Le JDN a testé pour vous deux des options les plus connues du marché. Verdict.

Joie Gras, Faux Gras, Wouah Gras… Tous les jeux de mots sont bons pour désigner les substituts au foie gras. Si ce mets d'exception pour les fêtes de fin d'année envahit les rayons des supermarchés, trouver une option abordable est une autre paire de manches. Au torchon ou entier, les prix varient de 10 euros pour les premiers prix des marques distributeurs jusqu'à 80 euros chez le prestigieux Lafitte.

Au-delà de son coût élevé, le foie gras traditionnel est souvent décrié pour le gavage industriel que subissent oies et canards. Face à ces défis, des marques ont développé des alternatives végétales bien moins onéreuses.

En effet, le principal avantage de ces imitations réside dans leur prix. Alors qu'un foie gras d'entrée de gamme en supermarché coûte environ 50 euros le kilo et plus de cent euros pour les meilleurs, les substituts sont proposés autour de 21 euros le kilo en moyenne. Une différence de tarif significative : le bloc de foie gras en conserve de 200g est vendu 10 euros par la marque Carrefour Original, tandis que le Wouah Gras de Tartex en conserve de 125 g est affiché à 3,06 euros sur Lafourche.fr. L'ersatz le plus connu, le Faux Gras de Gaia, s'achète quant à lui 3,75 euros les 125 g.

© Bleuenn Féquant

Mais ces produits imitent-ils vraiment le foie gras de canard ? Pour le savoir, le JDN a testé les deux alternatives citées plus haut, les seules référencées chez Bio C Bon. Au total, six testeurs ont été réquisitionnés au sein de la rédaction pour trancher.

La texture : l'aspect visuel est un véritable trompe-l'œil. Le Faux Gras de Gaia arbore des tons rosés et gris, alors que le Wouah Gras tire davantage sur le jaune. Mais c'est au toucher que la différence se fait. Le point revient à Tartex, dont le substitut est plus compact et moins mousseux, à l'image d'un bloc de foie gras traditionnel. Le Faux Gras, lui, a été repéré d'emblée comme une imitation par l'un des testeurs. En bouche, cinq participants sur six ont reconnu que la sensation du Wouah Gras était plus fidèle.

Le goût : Les deux options offrent des palettes aromatiques très différentes. Très épicé, avec des notes de cannelle prononcées, le Faux Gras n'a pas fait l'unanimité : deux membres de la rédaction sur six n'ont guère apprécié sa dégustation. Moins relevé, le Wouah Gras développe des saveurs discrètes qui ont su convaincre tout le panel. "La saveur est subtile mais agréable", commente l'un d'eux. Pourrait-on le confondre avec du vrai foie gras ? Quatre testeurs avertis affirment que le Wouah Gras se rapproche d'un foie gras, sans pour autant s'y méprendre totalement.

En revanche, deux participants non informés de la nature du test se sont fait avoir. Si le Faux Gras a été épinglé pour sa texture mousseline évoquant plutôt une mousse de canard, l'alternative de Tartex a mieux fait illusion. "J'ai vraiment cru que c'était du canard !", s'exclame l'un d'eux après la révélation. C'est donc avec une quasi-unanimité que le Wouah Gras remporte le titre de la meilleure imitation de foie gras. Précisons toutefois qu'il égale au mieux un produit basique de supermarché, loin des saveurs d'un véritable foie gras au torchon ou entier.

Mais alors, si ces substituts ne sont pas à base de canard, de quoi sont-ils composés ? Chez Tartex comme chez Gaia, on retrouve principalement de l'eau, de la levure, de l'huile de coco, de l'amidon de pomme de terre, des protéines de tournesol, ainsi que de la pulpe de tomates. Pour parfaire l'illusion festive, s'ajoutent 2% de champagne, 1% de truffe et un soupçon d'épices (un brin trop généreux dans le Faux Gras à notre goût).