L'achat groupé de l'UFC Que Choisir permet d'économiser des centaines d'euros sur le gaz mais l'offre expire bientôt

Les consommateurs de gaz doivent remplir un formulaire et peuvent économiser plusieurs centaines d'euros.

Les prix du gaz flambent et le budget des ménages part en fumée. Depuis 2022, les tarifs du gaz sur le marché n'ont cessé de grimper, passant de 96 euros le mégawattheure (MWh) à plus de 135 euros en novembre 2024. Cette augmentation est d'autant plus marquante quand on la compare au prix moyen du gaz en 2021, fixé à 76,8 euros le MWh.

L'impact de cette hausse se fait particulièrement ressentir pendant la période hivernale, lorsque la consommation de gaz des ménages grimpe en flèche à cause du chauffage. Ce dernier représente à lui seul 60% de la facture d'énergie des particuliers. Prenons l'exemple d'un foyer utilisant le gaz comme source principale d'énergie. Avec une consommation moyenne de 9,3 MWh par an, les dépenses liées au chauffage s'élèvent à 582 euros pendant l'hiver, pour une facture annuelle totale de 1 292 euros.

Face à cette situation, la comparaison des offres des différents fournisseurs de gaz devient une nécessité pour les consommateurs souhaitant réduire leurs factures. C'est dans ce contexte que l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, à travers sa filiale SAS Que Choisir, propose depuis quelques années une solution efficace : un achat groupé de gaz.

Le principe de l'achat groupé est simple : en regroupant un grand nombre de consommateurs, l'association peut négocier des tarifs plus avantageux auprès des fournisseurs. Cette approche collective permet d'obtenir des conditions plus favorables que celles qu'un particulier pourrait obtenir individuellement.

Suite à un appel d'offres lancé auprès des fournisseurs nationaux de gaz, l'UFC-Que Choisir a sélectionné le fournisseur d'énergie Alterna Energie comme partenaire. L'offre est accessible à tous les abonnés desservis par le distributeur national GRDF, à l'exception des entreprises locales de distribution.

Les avantages de cette offre sont significatifs. Le prix du kWh de gaz est inférieur de 17% à 22% au prix repère moyen de novembre, selon la zone tarifaire et l'option choisie. Pour un ménage utilisant le gaz uniquement pour la cuisson ou l'eau chaude (consommation moyenne annuelle de 4 000 kWh), il est possible d'économiser jusqu'à 166 euros par an. Pour un foyer se chauffant au gaz (consommation moyenne annuelle de 20 000 kWh), l'économie grimpe à 473 euros annuels.

Pour bénéficier de cette offre, les consommateurs peuvent se rendre sur le site www.quechoisirensemble.fr. Toutefois, l'offre n'est disponible que jusqu'au 31 décembre 2024. Afin de bénéficier de cette offre il faut payer une participation aux frais d'organisation de 12 euros TTC (6 euros pour les abonnés et adhérents à l'UFC-Que Choisir). L'offre garantit des prix fixes sur deux ans, protégeant ainsi les consommateurs contre d'éventuelles hausses futures. De plus, le contrat inclut des clauses protectrices et un accompagnement de l'UFC-Que Choisir pour le traitement des réclamations pendant la première année.