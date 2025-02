"Je vais au cinéma gratuitement juste en remplissant un questionnaire"

Des inconnus assistent à des projections secrètes, découvrent des films inédits… et tout ça sans payer.

Payer pour aller au cinéma, c'est fini. Certains ont découvert la parade qui leur permet de découvrir de nouveaux films sans dépenser un euro et pas n'importe lesquels : des grosses productions françaises qui ne sortiront que plusieurs mois plus tard dans les salles obscures.

Aller au cinéma gratuitement est possible grâce à une chose : les projections tests. La pratique se développe partout en France. Une méthode venue des Etats-Unis qui séduit de plus en plus de réalisateurs français, soucieux de vérifier l'efficacité de leur film plusieurs mois avant sa sortie officielle.

Le principe est simple : l'équipe du film souhaite s'assurer que son film fonctionne. Les rires sont-ils au rendez-vous dans une comédie ? L'émotion passe-t-elle bien dans les scènes dramatiques ? Le rythme est-il bon ?

Pour le savoir, des sociétés spécialisées organisent ensuite des projections tests. "Paris, Lille, Lyon, mais aussi Tours, Orléans, Caen, Angers, ces projections ont lieu partout en France", fait savoir au Journal du Net Stéphane Hochberg, président et fondateur de la société Do The Right Films.

Les spectateurs reçoivent avant et après la séance un questionnaire à remplir sur leur appréciation générale du film, l'impression que leur ont fait certains personnages ou encore les scènes marquantes du film.

"En règle générale, les spectateurs sont sélectionnés en fonction de leur affinité pour le film qui leur sera proposé", nous explique Stéphane Hochberg. Habituellement, les spectateurs ne savent jamais longtemps à l'avance quel film ils vont découvrir, pour des raisons de confidentialité.

Les films projetés sont plutôt des grosses productions françaises, des films qui vont être en tête d'affiche. C'est que ces séances ont un coût non négligeable pour les productions : entre 15 000 et 20 000 euros par projection. En 2024, Le Comte de Monte-Cristo, L'Amour ouf ou encore Monsieur Aznavour ont organisé des projections tests.

Stéphane Hochberg est constamment à la recherche de panélistes pour venir gratuitement regarder et émettre un avis sur le film. Pour être au courant de ces projections, il est possible de s'inscrire sur le site Panel Spectateurs ou de contacter la société Do The Right Films.

En plus de voir gratuitement des films dans une salle de cinéma, les spectateurs peuvent avoir un impact considérable sur le montage final. "La projection test, dans le cadre d'une comédie, participe à enlever ce qui est superficiel", révèle à BFMTV Philippe Pollet-Villard, réalisateur de Tombés du camion, une comédie avec Patrick Timsit et Valérie Bonneton.

Ces séances peuvent parfois réserver des surprises. Selon la critique cinéma Cathy Immelen, aux Etats-Unis, Pretty Woman ou Rambo auraient été totalement différents sans l'intervention du public test.