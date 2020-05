Déclarer ses revenus sur papier

Instaurée en 2016 et progressivement généralisée depuis, l'obligation de passer par Internet pour déclarer ses revenus concerne tous les usagers depuis 2019. Sauf exceptions : à savoir ceux qui ne disposent pas d'un accès à Internet dans leur résidence principale ou qui se trouvent dans l'incapacité de s'en servir. Ceux qui vivent dans une zone où aucun service mobile n'est disponible sont également dispensés de l'obligation de télédéclarer leurs revenus, et ce jusqu'en 2024. Enfin, ceux qui remplissent une déclaration pour la première fois cette année et qui n'ont pas reçu de courrier du fisc avec leurs identifiants en ligne peuvent également passer par le traditionnel imprimé.