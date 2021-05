Ces réductions et crédits d'impôt à ne pas oublier de déclarer

Certaines sommes sont déductibles des revenus, avant le calcul du montant de l'impôt. Mais tous les droits auxquels vous êtes éligible ne sont pas préremplis.

Même effectuée en ligne, la déclaration de revenus peut vite se muer en un véritable casse-tête. Car certes l'administration fiscale se charge de préremplir un certain nombre d'éléments depuis 2006, mais il reste du pain sur la planche des déclarants. Première étape, vérifier que toutes les informations pré-complétées par le fisc sont exactes, et que les exonérations auxquelles vous avez droit ont bien été prises en compte.

La prime de pouvoir d'achat et la prime exceptionnelle Covid Voir les photos Ces primes sont exonérées d'impôts dans la limite de 1 000 voire 2 000 euros pour l'une et 1 500 euros pour l'autre. © stokkete_123RF

Selon votre situation, vous pouvez également avoir droit à des réductions – dont le montant sera soustrait de votre imposition finale – ou à des crédits d'impôt, dont le mécanisme s'apparente à celui de la réduction d'impôt, à la différence que si le solde final est négatif, l'administration vous rembourse la différence. Et les éléments qui vous permettent de réduire le montant total à payer sont multiples ! Il serait dommage d'en laisser passer. Attention, toutefois : "A partir du moment où vous prétendez à une réduction ou un crédit d'impôt, vous devez être en mesure de le justifier", rappelle Louis-Marie Bourgeois, avocat à Cour de Paris et président de la Commission de droit fiscal de l'ordre des avocats. Les justifications peuvent vous être demandées jusqu'à trois ans après votre déclaration d'impôts. Dans ce dossier, retrouvez une sélection non exhaustive d'avantages fiscaux et d'exonérations à connaître.

Réductions et crédits d'impôts

Exonérations / abattements