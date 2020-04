Contester l'amende pour non-respect du confinement : comment faire

Mode d'emploi pour faire annuler une contravention reçue pour non-respect des règles des déplacements, ces derniers faisant l'objet de restrictions en France pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

135 euros, et 200 euros en cas de récidive dans les quinze jours, c'est le montant de l'amende dont les contrevenants aux règles de confinement risquent d'écoper. Depuis le 17 mars dernier, seules quelques sorties sont en effet autorisées et sur présentation d'une attestation de déplacement spécifique. Des règles valables sur l'ensemble du territoire et qui peuvent être durcies localement, pour pallier le relâchement des populations. C'est notamment le cas dans la capitale et en région parisienne, où la pratique d'une activité physique en extérieur, comme le footing, est interdite de 10 heures à 19 heures à compter de ce mercredi 8 avril, et dans certaines communes, comme Nice, où un couvre-feu a été instauré pour limiter la circulation des personnes pendant la nuit.

La personne verbalisée a toutefois la possibilité d'exercer un recours si elle estime la sanction appliquée abusive. La première chose à faire est de ne pas acquitter l'amende sur le champ. Car payer revient à reconnaître l'infraction, comme c'est le cas pour celles commises à l'encontre du Code de la route. Attendez donc de recevoir le procès-verbal, que dressent systématiquement les agents de la police et de la gendarmerie nationales.

A compter de l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant dispose de 90 jours, au lieu de 45 en temps normal, pour exercer son recours, comme le prévoit l'ordonnance du 25 mars 2020. Comment ? En adressant une lettre de contestation de l'avis d'amende pour non-respect du confinement, en envoi recommandé avec accusé de réception, accompagné de l'avis de contravention, du formulaire de requête en exonération dûment complété, et de toute autre pièce justificative de nature à prouver le caractère abusif de la sanction. Il peut par exemple s'agir d'une ordonnance si vous sortez d'un rendez-vous médical qui ne pouvait ni se dérouler par téléconsultation ni être différé, d'un ticket de caisse si vous sortez d'un supermarché proche de chez vous où vous avez effectué des achats alimentaires, ou encore de votre attestation de déplacement si c'est sa tournure qui vous est reprochée. Sur ce point, veillez toutefois soit à télécharger le modèle officiel, soit à en recopier la version édulcorée à la main si vous n'avez pas d'imprimante, soit à générer l'attestation de sortie numérique sur votre mobile, désormais autorisée.

Deuxième façon de procéder, envoyer ces mêmes éléments à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de manière dématérialisée via le télé-service disponible sur son site Internet.

Et ensuite ? Si la contestation est recevable, l'officier de ministère public auquel elle a été adressée peut décider de classer sans suite la contravention. Vous en serez alors informé par courrier et la verbalisation sera annulée. Dans le cas contraire, vous risquez de devoir payer le montant de l'amende majorée, à savoir 375 euros (450 euros si la contravention contestée sanctionnait une récidive intervenue dans un délai de 15 jours après une première infraction). Vous disposerez alors de 60 jours supplémentaires pour contester ce rejet de contestation. A vous de voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle.