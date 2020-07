Avec le Covid, quels services sont les plus résiliés ?

Box Internet, assurances, salles de sport… Découvrez les secteurs dans lesquels les résiliations ont le plus augmenté pendant et après le confinement par rapport à la période qui l'a précédé.

S'il y a bien une chose dont personne (ou presque) n'avait envie d'être privé pendant le confinement, c'est de connexion Internet. La preuve par les chiffres, avec ceux dévoilés en exclusivité pour le JDN par Bemove*, société spécialiste de la mobilité, des contrats domestiques et de l’énergie. Les résiliations de box Internet ont diminué de 3% pendant le confinement (mars-avril) par rapport à la période qui l'a précédé (janvier-février) et augmenté de 56% après le confinement (mai-juin) par rapport à la période pré-confinement.

La palme des services les plus résiliés revient toutefois aux contrats de location, dont les résiliations pendant et après le confinement bondissent respectivement de 110% et de 167% par rapport à janvier-février. Des progressions liées à la saison des déménagements, explique Bemove. Deuxième secteur dans lequel les ruptures d'abonnement ont le plus augmenté après les mesures de confinement par rapport à la période qui les ont précédées, celui des forfaits mobiles (+70%), suivi des titres de transport. "La hausse des résiliations pendant et après confinement est liée à la réduction des déplacements, souligne notre partenaire. La hausse plus importante après le confinement s'explique, comme pour les baux locatifs, par la saisonnalité.

A noter également une baisse de 30% des résiliations des services d'esthétique/coiffure, à mettre sur le compte de la fermeture des instituts, donc du courrier en attente au guichet et de la non prise en compte des demandes de résiliations. Les salles de sport (ou autres abonnements liés aux loisirs de proximité) ont quant à elles enregistré des résiliations pendant la période de confinement et après. En cause ? La crainte de contracter le Covid, avance Bemove, et le souci de faire des économies.

* Société éditrice de Resilier.com et Lettre-resiliation.com et filiale de CCM Benchmark, éditeur du JDN.