Indemnité carburant : qui y aura droit en 2023 ?

INDEMNITE CARBURANT. Le gouvernement prévoit de verser dès le 1er janvier 2023 une indemnité carburant pour soutenir les travailleurs motorisés face à l'inflation. Conditions, montant, demande… Voici ce que vous devez savoir.

"A partir du 1er janvier 2023 nous mettrons en place une indemnité carburant pour ceux qui travaillent", a confirmé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lundi 21 novembre au micro de BFMTV. Une déclaration qui fait écho à la promesse formulée par la Première ministre, Elisabeth Borne, dans une interview parue dans Les Echos. La locataire de Matignon indiquait vouloir mettre en place une "indemnité carburant travailleurs" dédiée à tous "ceux qui effectuent un trajet long pour se rendre sur le lieu de travail". Ce coup de pouce financier face à l'inflation sera bel et bien versé, "quelle que soit l'évolution des prix du carburant", a précisé la cheffe du gouvernement.

Qui a droit à l'indemnité carburant ?

Si le gouvernement souligne que les contours de ce dispositif doivent encore être définis, quelques certitudes commencent à se dessiner. La Première ministre à d'ores et déjà affirmé que l'aide sera destinée aux ménages se "situant dans les cinq premiers déciles de revenus, soit la moitié des ménages français. Les bénéficiaires ciblés sont notamment les salariés, apprentis, étudiants ou professionnels constamment sur la route, comme les taxis, les routiers, les commerciaux ou les agents publics. Néanmoins, cette aide ciblée sera conditionnée à plusieurs critères. En octobre le ministre délégué aux Comptes Publics Gabriel Attal avait précisé sur LCI que l'indemnité ne concernerait que "les plus gros rouleurs". En clair pour bénéficier de l'aide à partir du 1er janvier 2023, il faudra avoir une voiture avec un numéro de carte grise à déclarer et se servir régulièrement de ce véhicule pour accéder à son lieu de travail.

De nombreuses modalités restent à définir. Toutefois le ministre des Comptes Publics a fait savoir dès le mois d'octobre qu'un site Internet serait consacré à l'enregistrement des demandes. Pour y avoir droit, il faudra s'y rendre et rentrer ses informations personnelles. L'aide sera ensuite versée "en quelques jours" sur le compte bancaire de chaque bénéficiaire, avait ajouté Gabriel Attal.

Notez également que l'exécutif a doublé pour les années 2022 et 2023 le plafond de l'aide défiscalisée que les employeurs peuvent proposer à leurs salariés qui utilisent leur véhicule pour travailler.

Quel montant pour l'indemnité carburant ?

Le gouvernement a alloué une enveloppe de 1,6 milliard d'euros dans le Budget 2023 pour financer cette indemnité. Cette dernière pourrait grandement ressembler à une "indemnité carburant" déjà envisagée pour l'été 2022 mais jamais mise en place. L'exécutif avait alors imaginé une aide de 100 à 200 euros, en fonction des revenus des personnes. Le gouvernement prévoyait d'y additionner un bonus, compris entre 50 et 100 euros, pour les gros rouleurs qui travaillent à plus de 30 kilomètres de leur domicile et qui font plus de 12 000 km par an.

Fin de la ristourne à la pompe

La date fixée par le gouvernement pour lancer le versement de l'indemnité carburant, à savoir le 1er janvier 2023, correspond à la fin de la ristourne à la pompe prévue le 31 décembre 2022. Ce dispositif, destiné à absorber le surcoût des prix du carburant engendré par l'inflation, a déjà été revu à la baisse le 16 novembre dernier. La remise à la pompe est passée de 30 centimes d'euro par litre de carburant TTC à dix centimes en France métropolitaine. Dans les départements ultramarins, la remise à la pompe est déjà abaissée à 8,33 centimes.