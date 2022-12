Indemnité carburant travailleurs : allez-vous bénéficier des 100 euros en 2023 ?

INDEMNITE CARBURANT. Le gouvernement versera dès le 1er janvier 2023 un chèque de 100 euros aux travailleurs qui utilisent régulièrement leur véhicule. Cette aide de soutien face à l'inflation concerne 10 millions de Français, notamment les plus modestes. Montant, conditions, demande... Voici ce que vous devez savoir.

[Mise à jour du mercredi 7 décembre 2022 à 10h06] Le montant est désormais connu. L'indemnité carburant pour les travailleurs s'élèvera à 100 euros en 2023. La Première ministre, Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi 7 décembre sur RTL que l'aide, destinée aux ménages les plus modestes, concernera 10 millions de Français. Elle bénéficiera aux personnes qui utilisent régulièrement leur voiture, moto ou scooter pour se rendre sur leur lieu de travail. "Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur, via le site des impôts, en fournissant son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation" précise la locataire de Matignon. La cheffe du gouvernement a également indiqué que les "bénéficiaires percevront un versement directement sur leur compte en banque à partir du 1er janvier 2023".

Ce dispositif sera doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros affirme Elisabeth Borne. Dans le détail, cela représente "une remise de 10 centimes par litre pour ceux qui font 12 000 kilomètres par an" ,explique la Première ministre. Notez qu'un ménage composé de deux adultes qui utilisent leur voiture pour aller travailler pourra bénéficier de 200 euros. Ce coup de pouce financier face à l'inflation sera bel et bien versé, "quelle que soit l'évolution des prix du carburant", a précisé la cheffe du gouvernement.

Néanmoins cette annonce suscite des réactions mitigées. Invité de France Info, ce mercredi 7 décembre, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure a regretté que cette aide ne concerne pas davantage de Français. En effet, les chômeurs à la recherche d'un emploi ne sont pas intégrés au dispositif d'aide. Même chose pour les retraités qui habitent dans des zones géographiques où les véhicules sont essentiels pour leurs déplacements.

Qui peut bénéficier de l'indemnité carburant ?

L'indemnité carburant travailleurs" est versée, selon certaines conditions, à tous "ceux qui effectuent un trajet long pour se rendre sur le lieu de travail ou pour exercer leur métier rappelle Elisabeth Borne. La Première ministre à d'ores et déjà affirmé que l'aide sera destinée aux ménages se "situant dans les cinq premiers déciles de revenus, soit environ 10 millions de Français. Les bénéficiaires ciblés sont notamment les salariés, apprentis, étudiants ou professionnels constamment sur la route, comme les taxis, les routiers, les commerciaux ou les agents publics. Néanmoins, cette aide ciblée sera conditionnée à plusieurs critères. En octobre le ministre délégué aux Comptes Publics Gabriel Attal avait précisé sur LCI que l'indemnité ne concernerait que "les plus gros rouleurs". En clair pour bénéficier de l'aide à partir du 1er janvier 2023, il faudra avoir une voiture avec un numéro de carte grise à déclarer et se servir régulièrement de ce véhicule pour accéder à son lieu de travail.

De nombreuses modalités restent à définir. Toutefois le ministre des Comptes Publics a fait savoir dès le mois d'octobre qu'un site Internet serait consacré à l'enregistrement des demandes. Pour y avoir droit, il faudra s'y rendre et rentrer ses informations personnelles. L'aide sera ensuite versée "en quelques jours" sur le compte bancaire de chaque bénéficiaire, avait ajouté Gabriel Attal.

Notez également que l'exécutif a doublé pour les années 2022 et 2023 le plafond de l'aide défiscalisée que les employeurs peuvent proposer à leurs salariés qui utilisent leur véhicule pour travailler.

Quel montant pour l'indemnité carburant ?

Le gouvernement a alloué une enveloppe de 1,6 milliard d'euros dans le Budget 2023 pour financer cette indemnité. Cette dernière pourrait grandement ressembler à une "indemnité carburant" déjà envisagée pour l'été 2022 mais jamais mise en place. L'exécutif avait alors imaginé une aide de 100 à 200 euros, en fonction des revenus des personnes. Le gouvernement prévoyait d'y additionner un bonus, compris entre 50 et 100 euros, pour les gros rouleurs qui travaillent à plus de 30 kilomètres de leur domicile et qui font plus de 12 000 km par an.

Fin de la ristourne à la pompe

La date fixée par le gouvernement pour lancer le versement de l'indemnité carburant, à savoir le 1er janvier 2023, correspond à la fin de la ristourne à la pompe prévue le 31 décembre 2022. Ce dispositif, destiné à absorber le surcoût des prix du carburant engendré par l'inflation, a déjà été revu à la baisse le 16 novembre dernier. La remise à la pompe est passée de 30 centimes d'euro par litre de carburant TTC à dix centimes en France métropolitaine. Dans les départements ultramarins, la remise à la pompe est déjà abaissée à 8,33 centimes.