Vos enfants peuvent vous rapporter gros, si vous suivez ces trois conseils au moment de remplir votre déclaration d'impôt

Qu'ils soient majeurs ou mineurs, vos enfants peuvent vous permettre de diminuer le montant de votre impôt sur le revenu. Voici comment procéder.

Vos enfants représentent un avantage non négligeable pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Alors que la campagne déclarative des revenus touche à sa fin, bon nombre de contribuables passent parfois à côté de milliers d'euros d'économie dont ils pourraient profiter grâce à leurs enfants. Et pas seulement grâce à la demi-part de quotient familial supplémentaire (une part complète à partir du troisième enfant).

Les frais de scolarité

Si votre enfant est scolarisé ou s'il poursuit des études supérieures, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal. Ce dernier est conditionné au fait que votre enfant doit être inscrit dans un établissement public ou privé pour l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année 2022. Le montant de cet avantage fiscal dépend du niveau de l'enseignement :

Votre enfant est scolarisé au collège : 61 euros en case 7EA de la déclaration de revenus

Votre enfant est inscrit au lycée : 153 euros en case 7EC de la déclaration de revenus

Votre enfant poursuit des études supérieures : 183 euros en case 7EF de la déclaration de revenus

L'avantage fiscal est divisé par deux en cas de garde alternée.

Frais de garde, nounou, crèche...

Faites le point sur les dépenses que vous avez effectuées en 2022. Certaines d'entre elles donnent droit à un crédit d'impôt :

Frais de garde à domicile : certaines dépenses pour l'emploi d'un salarié à domicile donnent droit à un crédit d'impôt, égal à 50% des sommes engagées, dans la limite de 12 000 euros sur l'année, majorée de 1 500 euros par enfant rattaché.

Frais de garde hors domicile : ils donnent droit à un crédit d'impôt, pour les enfants de moins de six ans au 1er janvier de l'année d'imposition, uniquement. L'avantage fiscal correspond à 50% des sommes engagées dans la limite de 3 500 euros par enfant. Reportez les montants en case 7GA à 7GD.

N'oubliez pas la pension alimentaire

Au cours de l'année 2022, vous avez peut-être eu à verser une pension alimentaire pour vos enfants. Si vous souhaitez déduire le montant de cette pension, vous devez impérativement détacher les enfants de votre foyer fiscal. Pensez également à vos enfants devenus majeurs ! S'ils vivent chez vous, vous pouvez déduire de vos impôts jusqu'à 3 786 euros par enfant. A condition qu'il soit rattaché à votre foyer fiscal. S'ils vivent en dehors de votre domicile, il est possible de déduire la pension alimentaire à hauteur de 6 368 euros. Notez que la déduction est doublée si votre enfant majeur est marié, pacsé ou chargé de famille. Les pensions alimentaires versées doivent être déclarées en case 6EL et 6EM pour les enfants majeurs, 6GI et 6GJ pour les enfants mineurs. Le parent bénéficiaire, lui, devra déclarer cette pension en case 1AO.