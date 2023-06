Tarif gaz 2023 : quel contrat choisir au 1er juillet ?

TARIF GAZ. Engie, EDF, Total énergie, Eni... Difficile de s'y retrouver parmi tous ces fournisseurs. Pourtant, avec la fin du tarif réglementé du gaz prévue au 1er juillet 2023, mieux vaut se pencher sur la question. Si vous ne faites rien, vous serez redirigé automatiquement vers une offre passerelle de votre fournisseur actuel, qui peut être moins avantageuse pour vous. Pour vous y retrouver un prix repère a été publié par la CRE.

[Mise à jour du mercredi 21 juin 2023 à 06h30] Une date qui tombe bien mal en période d'inflation. Au 1er juillet 2023, le tarif réglementé du gaz prendra fin pour les particuliers et les copropriétés. Une mauvaise nouvelle donc pour les millions de Français dont le logement est alimenté en énergie grâce au gaz. Ainsi, les consommateurs ne pourront plus profiter de prix régulés qui, jusque-là, les protégeaient (en partie) des fluctuations du marché de l'énergie. Alors que les cours du gaz se sont envolés depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement a pu, grâce au tarif réglementé, limiter cette hausse des prix à 15%. Avec ce dispositif, les fournisseurs comme Engie, EDF, Total ou Eni proposaient des contrats dont le prix était fixé par les pouvoirs publics et révisé mensuellement. Désormais, les différents fournisseurs de gaz en France pourront librement fixer leurs propres tarifs. La note risque donc de devenir plus salée pour les consommateurs. Pour l'heure, encore 2,5 millions de contrats au tarif réglementé sont encore en vigueur selon la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Si vous êtes concernés, vous avez jusqu'au 30 juin à minuit pour changer de contrat. Passé ce délai, vous serez automatiquement réorienté vers une autre offre de votre fournisseur actuel. Cependant, cette dernière n'est peut-être pas la plus adaptée à votre consommation ou à votre budget. Vous risquez donc de payer plus cher sans avoir pu comparer votre nouveau contrat avec ceux que propose la concurrence. Afin de vous y retrouver la CRE a publié, ce mardi, un "prix repère" qui servira d'indicateur sur le prix du gaz sur le marché, ce qui vous permettra de négocier correctement votre nouveau contrat.

Quel sera le tarif du gaz au 1er juillet 2023 ?

Le tarif réglementé du gaz est mort, vive le prix repère ! Pour la première fois dans son histoire, la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a publié un prix indicatif du gaz sur le marché. Cette valeur de référence doit permettre aux ménages de renégocier leur contrat avec les fournisseurs de gaz sans subir une hausse démesurée des tarifs. Le "prix repère" est calculé à partir des "coûts d'approvisionnement - à savoir le prix du gaz sur le marché de gros auquel les fournisseurs l'achètent - les coûts d'acheminement et de stockage", explique la CRE.

Grille du prix repère de vente du gaz à compter du 1er juillet 2023 Cuisson et eau chaude Chauffage Abonnement (en euros par an) 87,12 (HT) et 102,94 (TTC) 209,28 (HT) et 257,18 (TTC) Prix par kWh moyen (en euros par kWh) 0,07903 (HT) et 0,10488 (TTC) 0,05992 (HT) et 0,08195 (TTC) Prix par kWh en fourchette basse (en euros par kWh) 0,07650 (HT) et 0,10184 (TTC) 0,05401 (HT) et 0,07485 (TTC) Prix par kWh en fourchette haute (en euros par kWh) 0,08452 (HT) et 0,11147 (TTC) 0,07192 (HT) et 0,09634 (TTC)

Pourquoi est-ce la fin du tarif réglementé du gaz ?

Historiquement, le tarif réglementé du gaz, également baptisé tarif règlementé de vente du gaz (TRV) existe depuis 1946. Concrètement, se sont des contrats d'approvisionnement du gaz dont le prix est fixé par l'Etat Français. Ces tarifs réglementés du gaz étaient alors pratiqués uniquement par des acteurs historiques du secteur comme Engie ou les entreprises locales de distribution au cœur des territoires. Puis, en 1999, la France se met au diapason du droit européen relatif à l'ouverture du marché à la concurrence d'autres fournisseurs. Ainsi, en parallèle des TRV de nouveaux fournisseurs de gaz émergent avec des offres particulièrement compétitives. Malgré tout Engie conserve 95% du marché de distribution du gaz, tandis que Total, EDF ou Eni se partagent les 5% restants. Enfin, en 2019 la loi climat énergie acte la fin du tarif réglementé du gaz à compter de décembre 2020 pour les entreprises et du 1er juillet 2023 pour les copropriétés et les particuliers.

Engie, EDF, Total... Quel fournisseur choisir ?

Parmi l'ensemble des fournisseurs, il n'est pas facile de savoir auprès duquel vous devez souscrire un contrat dès le 30 juin 2023. En effet, avec la fin du tarif réglementé du gaz, les différents acteurs du marché peuvent vous proposer plusieurs types de contrats :

Les offres de marché à prix fixe : le fournisseur fixe un prix et s'engage à le pratiquer pendant toute la durée du contrat (1, 2 ou 3 ans). Ainsi, vous ne subissez pas de hausse, mais vous ne bénéficiez pas non plus de baisse si la situation du marché s'améliore.

le fournisseur fixe un prix et s'engage à le pratiquer pendant toute la durée du contrat (1, 2 ou 3 ans). Ainsi, vous ne subissez pas de hausse, mais vous ne bénéficiez pas non plus de baisse si la situation du marché s'améliore. Les offres de marché à prix indexé : suivant les indices mentionnés sur votre contrat au préalable, les prix sont susceptibles de changer, à la hausse comme à la baisse.

Vous pouvez retrouver ici la liste de la trentaine de fournisseurs, nationaux ou locaux, qui opèrent sur le territoire français.

Avant de prendre quelque décision que se soit, pensez à analyser en détail votre consommation de gaz. Evidemment, cette dernière influe sur la facture que vous aurez à payer. Notez que les modes de consommation sont classés en quatre catégories :