Les ados normands sont les plus pauvres, les corses les plus riches, combien d'argent de poche touchent les adolescents dans chaque région ?

Selon leur situation familiale ou leur âge, les adolescents touchent plus ou moins d'argent de poche. Les écarts sont d'autant plus marquant d'une région à l'autre.

L'argent de poche est un moyen fréquemment utilisé pour responsabiliser un enfant. Faire des économies, les dilapider (parfois), planifier ses achats, sont autant d'expériences qui permettent à de futurs adultes de comprendre la valeur de l'argent. La gestion d'un petit magot favorise également la confiance en soi, puisqu'à travers cette somme, les parents confient une certaine autonomie à leur enfant.

En France, la majorité des adolescents (57%), âgés de 10 à 18 ans, touchent de l'argent de poche, estime la société Pixpay, qui propose une carte de paiement pour ados. Dans le détail, 86% en touchent tous les mois, tandis que 14% en reçoivent de façon hebdomadaire. En 2023, les adolescents français gagnent en moyenne 36 euros par mois. Un chiffre en hausse de 3 euros par rapport à l'année précédente.

Evidemment, tous les adolescents ne touchent pas autant. Plusieurs facteurs expliquent ces disparités : la volonté des parents, l'âge de l'adolescent, la situation familiale de chaque foyer, le nombre d'enfants à charge et bien entendu... les revenus des parents.

Et au global, mieux vaut pour les ados vivre dans certaines régions plutôt que d'autres. Selon le baromètre de Pixpay, les adolescents corses sont les plus riches avec en moyenne 48,9 euros par mois. La région PACA arrive en seconde position. De l'autre côté du spectre, les ados les plus pauvres sont normands. Ils ne touchent en moyenne que 28,4 euros par mois. Le Centre Val de Loire n'est pas loin devant, avec 40 centimes de plus.

Région par région, combien d'argent de poche touchent les ados ? © Pixpay

Par ailleurs, les parents sont plus généreux à mesure que les ados avancent en âge et développent des besoins. D'après le dernier baromètre "les ados et l'argent" publié par Pixpay, en septembre 2023, les adolescents voient leur argent de poche quasiment doubler entre leur 10e et 18e anniversaires. Ainsi, le montant mensuel moyen d'argent de poche d'un ado de 10 ans s'élève à 24 euros, alors qu'il atteint 56 euros pour un jeune de 18 ans.

En moyenne, les papas donnent 41,5 euros d'argent de poche mensuel contre 33,8 euros pour les mamans. Et cet écart s'agrandit à mesure que les ados grandissent. Il passe de 4 euros pour les 10-12 ans à 16 euros pour les 18 ans et plus. Mais pas de chance pour les ados, dans 70% des familles, ce sont les mamans qui gèrent l'argent de poche !