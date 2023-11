5 millions de Français pourraient économiser beaucoup d'argent en faisant une simple demande

4 personnes sur 10 loupent plusieurs centaines d'euros d'économies en oubliant de demander cette aide de l'Etat.

"La santé n'a pas de prix" : ce vieil adage n'a jamais semblé aussi désuet. En effet, depuis plusieurs années maintenant les dépenses pour des soins médicaux ou pour acheter des médicaments représentent un trou de plus en plus béant dans le portefeuille des Français. Le phénomène s'est largement accentué à la faveur de la pandémie de Covid-19. Cette dernière a démultiplié les préoccupations et, par extension, les dépenses de la population en matière de santé, notamment pour acheter des masques ou se payer des tests.

Pour preuve, une étude réalisée par Cofidis et CSA Research souligne que le montant moyen dépensé par les Français chaque année, pour s'acquitter des frais de santé, a connu une hausse de 534 euros entre 2018 et 2023. Cette somme est passée de 715 euros à 1 249 euros en seulement 5 ans. Bien qu'une partie de ce budget soit remboursée par la Sécurité sociale ou les mutuelles complémentaires, le reste à charge demeure important pour bon nombre de ménages. La faute à l'inflation qui a pour effet de prendre en tenaille les Français entre, d'un côté un prix des médicaments et des actes médicaux en hausse, et de l'autre un pouvoir d'achat drastiquement réduit.

Résultat, alors que les dépenses dédiées aux soins prennent une place de plus en plus prépondérante dans le budget des Français, ces derniers sont de moins en moins nombreux à se faire soigner. D'après une étude menée cette fois par l'Ifop, près d'un tiers des Français renoncent régulièrement à consulter un médecin ou à acheter des médicaments, car cela leur coûte trop cher. La situation est naturellement pire lorsqu'il s'agit des ménages à revenus modestes.

Pourtant, une aide permet de réduire les coûts en santé que subissent des millions de personnes. Elle permet d'éviter de payer le généraliste, le dentiste, le kinésithérapeute, l'hôpital, et même certains médicaments. Cette aide contribue également à garantir aux bénéficiaires l'accès à des prothèses dentaires, auditives ou même à des lunettes sans débourser un seul euro. L'ennui, c'est que 44% des Français éligibles à cette aide n'en font pas la demande, d'après l'Observatoire des non-recours.

Cette aide sociale, c'est la CSS pour Complémentaire Santé Solidaire. Elle est accessible sur demande à toutes les personnes éligibles qui remplissent le formulaire en ligne sur le site de l'assurance-maladie. Il est toutefois nécessaire de remplir plusieurs conditions pour profiter de la CSS : bénéficier de l'assurance-maladie, titulaires de l'ASPA ou du RSA, respecter un plafond de revenus (salaires, pensions allocations...), qui varie selon la composition du foyer