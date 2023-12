Champagne, foie gras, bûche, chocolat… Le prix de 213 produits de fête explose avant Noël

Vos repas de fête vont vous coûter cher. L'inflation des prix sur l'alimentaire est encore plus forte sur les produits consommées traditionnellement à Noël et au nouvel an.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, un vent d'hiver souffle un air d'inflation sur les traditionnels festins de Noël et du Nouvel An. Si l'Insee enregistre un taux d'inflation d'en moyenne 5% sur l'ensemble de l'année 2023, la hausse des prix à la consommation dans l'alimentaire est bien plus forte et serait plutôt de l'ordre de 7,2% cette année. Un phénomène qui contribue largement à faire flamber le prix des chocolats, marrons, viandes, champagne, vins et autres foies gras, dégustés au moment des fêtes de fin d'année. Mais la hausse des tarifs ne s'arrête malheureusement pas là.

Et sur la majorité des produits fréquemment consommés à Noël ou au nouvel an, l'inflation est encore plus forte. En cause, la production de ces aliments coûte bien plus cher aux industriels, à cause de la hausse des charges comme celles sur les matières premières ou les tarifs de l'énergie. Concrètement, l'association de consommateurs, UFC Que Choisir, a comparé les prix des 213 produits les plus prisés par les ménages français en période de fêtes. Selon l'organisation, ces aliments, qui remplissent les frigos et garnissent les tables du réveillon, ont vu leur prix bondir de 9,2% cette année. Une bien mauvaise nouvelle pour les foyers qui font face depuis plus de deux ans maintenant à une inflation persistante qui rogne leur pouvoir d'achat. D'autant que les 213 produits examinés par UFC Que Choisir ont déjà vu leur prix flamber de 15% au cours de l'année 2022. Et les deux augmentations se cumulent ! Autrement dit, les repas de fin d'année vont coûter environ 25% plus cher qu'en 2021.

Cette étude de l'UFC Que choisir a recensé pour chacun des 213 produits les tarifs pratiqués par les différentes marques distribuées dans les enseignes. L'association a évalué l'évolution moyenne du prix de chaque denrée sur les 12 derniers mois et les a classés dans diverses catégories : entrées, confiseries, desserts, viandes, vins ect... Voici, à titre indicatif, le détail de toutes les évolutions de prix :