Ces professionnels vont profiter de la plus forte hausse de salaire en 2024

Les salaires sont en hausse en 2024. Une grande majorité des employés en France vont profiter d'une augmentation cette année. Mais un métier tire son épingle du jeux avec une hausse de salaire d'au moins 15%.

Des augmentations historiques sont attendues dans les mois à venir. Une excellente nouvelle qui intervient alors que le taux d'inflation connaît un certain ralentissement, mais persiste toujours. Selon l'Insee, l'inflation a bondi de 4,9% entre janvier et décembre 2023, contre 5,2% en 2022. Paradoxalement, cette inflation se trouve être la cause de la bonne surprise qui va se glisser sur les fiches de paie de la plupart des salariés français en 2024.

Face à l'évolution du coût de la vie, les entreprises sont contraintes de s'adapter. L'augmentation des loyers, des prix de l'énergie, de l'alimentaire et des services engendre, dans son sillage une hausse des salaires. D'après Sacha Kalusevic, directeur senior au sein du cabinet Michael Page, "les salaires vont grimper de 4% en 2024 pour compenser l'inflation de l'année précédente". "Déjà en 2023, les rémunérations en France avaient connu une augmentation d'environ 4,5%", rappelle l'expert du cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines. Néanmoins, il faut noter que ces deux chiffres restent inférieurs au niveau d'inflation recensé respectivement sur chacune des deux années passées.

De façon plus générale, "de nombreuses entreprises prévoient d'augmenter entre 4% et 5% leur budget dédié à la revalorisation des salaires de leurs effectifs en 2024", explique Sacha Kalusevic. La plupart de ces firmes font partie du secteur de l'industrie agroalimentaire ou des biens d'équipements (mobiliers, électroménagers ou métallurgie). Cependant, "cela ne veut pas dire que ce sont les salariés de ces secteurs qui vont être le plus augmenté en 2024", nuance le directeur senior au sein du cabinet Michael Page.

En effet, une poignée de professions vont profiter de plus fortes augmentations. Évidemment, ces hausses de salaires prévues pour l'année 2024 sont liées à plusieurs facteurs, comme la pénurie de talents dans ces domaines d'activité ou le niveau de qualification requis pour pratiquer ces métiers. Le cabinet Michael Page a déterminé le top 3 des métiers qui vont jouir des augmentations les plus conséquentes.

En troisième position, on trouve les métiers de la comptabilité et de la finance. Un comptable en début de carrière touchera un salaire de 35 000 euros brut annuel en moyenne, tandis que cette rémunération s'élèvera en 2024 à 65 000 euros pour 5 ans d'expérience, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. Même évolution du côté des contrôleurs de gestion qui toucheront cette année 80 000 euros bruts annuels en moyenne.

En deuxième position des professionnels les plus augmentés cette année, on trouve les spécialistes en informatique. Développeurs et experts en cybersécurité vont profiter de hausses de salaires allant jusqu'à 13%. De quoi leur permettre de gagner entre 85 000 et 90 000 euros bruts en moyenne cette année. Enfin, les fonctions d'ingénieur en industrie caracolent en tête du podium avec des hausses de salaires oscillant entre 11 et 15%, portant ainsi leur salaire annuel brut moyen à 130 000 euros.