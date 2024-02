Cet organisme public recrute 300 personnes sans CV ni lettre de motivation et la formation est offerte

Recrutement et formation sans CV ni lettre de motivation. C'est ce que propose France Travail pour 300 postes.

Plus de 300 postes sont actuellement à pourvoir par le biais de l'agence France travail (anciennement Pôle Emploi) de Poissy dans les Yvelines. Pour ce recrutement lancé début janvier 2024, aucun CV ni lettre de motivation n'est nécessaire. En effet, les candidats sont sélectionnés grâce à un test d'aptitude issu de la méthode MRS.

Le MRS, c'est une méthode de recrutement par simulation née dans les années 90. Elle a récemment été utilisée par le conseil régional d'Île-de-France pour recruter des agents polyvalents d'entretien dans les établissements scolaires et par l'agence France Travail de Poissy pour le secteur de la restauration. Cette fois-ci, elle utilise cette méthode pour le secteur des transports.

En effet, les 300 postes à pourvoir concernent de futurs chauffeurs de bus pour les sociétés Keolis, Savac et Transdev. Lors du test de simulation, les demandeurs d'emploi doivent effectuer un trajet fictif grâce à circuit dessiné. Le parcours est ponctué par des interpellations parfois peu aimables d'usagers qui sont issues d'un enregistrement audio.

Dans ce métier où avoir un bon relationnel est primordial, la réaction du candidat est analysée de près. Il doit, au cours de son parcours, compléter une grille de réponses. Si ce test est concluant, il peut ensuite passer un entretien avec l'employeur et intégrer une formation de chauffeur de bus de 3 à 5 mois.

Pour postuler, le candidat doit contacter directement un conseiller France travail de l'agence de Poissy. Toutefois, il est aussi possible de retrouver des offres de chauffeurs de bus en Ile-de-France ou en province directement sur les sites des compagnies de transport. Si sur ces offres, le recrutement se fait de façon classique, avec un CV et une lettre de motivation, la formation reste payée par la société. Le permis D permettant de conduire des bus n'est donc pas nécessaire pour postuler, seul le permis voiture (B) suffit.

Les différentes sociétés de transport proposent un salaire aux alentours de 2 200 euros bruts auxquels s'ajoutent parfois des indemnités et des primes (prime à l'embauche, bon conducteur, travail le samedi...). Chez Keolis, on retrouve ces offres sous le nom de "formation agent commercial de conduite H/F". Le site de Savac recense quant à lui ses offres sous le nom de "conducteur bus et car à former". Sur Transdev, la recherche est moins aisée. Il faut faire le tri entre les annonces de conducteur pour voir lesquelles sont accessibles avec ou sans permis D.