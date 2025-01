Ce métier méconnu est bien payé, ne demande aucun diplôme et recrute dans toute la France

Ce métier peu connu cumule les atouts. Il peut être exercé à temps plein, en job d'été ou alors comme complément de revenu.

Selon un article du Figaro Etudiant, ce métier offre une rémunération oscillant entre 1 800 et 4 570 euros bruts par mois. Cette amplitude salariale s'explique par la diversité des statuts possibles : salarié ou travailleur indépendant rémunéré à la mission. Ce dernier cas de figure est le plus fréquent, avec des plateformes proposant des missions pouvant rapporter jusqu'à 80 euros chacune.

Ainsi, cette activité professionnelle peut être pratiquée à temps complet, durant les vacances d'été ou en complément d'une autre source de revenus. Qui plus est, aucun prérequis en termes de diplôme ou de formation n'est exigé. Toutefois, certaines aptitudes spécifiques, sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, sont indispensables.

Outre une rétribution attrayante, une grande souplesse organisationnelle et l'absence de contraintes académiques, les tâches inhérentes à cette profession sont loin d'être rébarbatives. Le plus remarquable ? La plupart de ces missions correspondent à des activités que nous accomplissons régulièrement, voire quotidiennement, telles que aller au restaurant, faire du shopping dans une boutique de prêt-à-porter ou séjourner dans un établissement hôtelier. Des activités plaisantes pour lesquelles être rémunéré peut sembler trop beau pour être vrai, et pourtant, c'est précisément le cœur de métier du client mystère.

Le client mystère est mandaté par une société afin d'effectuer une visite impromptue dans l'un de ses points de vente. Son rôle consiste à évaluer la qualité des produits ou services fournis par l'entreprise. Pour cette dernière, cette démarche permet d'obtenir un retour d'expérience objectif et sincère, non seulement sur ses produits, mais également sur l'ensemble de ses prestations (amabilité du personnel de vente, accueil de la clientèle, suivi après-vente, etc.). Les informations recueillies à l'issue de ces visites inopinées permettent à l'entreprise d'optimiser sa stratégie commerciale, son management et la qualité de ses services. Quant au client mystère, il doit maîtriser plusieurs compétences clés.

En premier lieu, il doit exceller dans l'art de jouer un rôle. Le client mystère est avant tout un comédien. N'étant pas un véritable client, puisque son objectif n'est pas d'acheter mais d'évaluer, il doit être en mesure de se faire passer pour un client ordinaire et de rester dans l'anonymat, sous peine de biaiser le comportement du personnel à son égard. Il doit également faire preuve d'un bon esprit critique et d'un sens aigu de l'observation. En outre, une excellente mémoire lui sera nécessaire pour retranscrire fidèlement son expérience. Enfin, la rédaction des comptes rendus de ces visites requiert de solides capacités rédactionnelles et de synthèse.