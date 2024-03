7 milliards d'euros : un trésor se cache à la Caisse des dépôts et il peut être récupéré en quelques clics

Un trésor est caché dans les profondeurs de la Caisse des dépôts. Pas moins de 7,18 milliards d'euros sont en attente d'être récupérés. Cet argent provient d'une multitude de comptes bancaires inactifs. Il peut s'agir de comptes courants, de livrets d'épargne comme le Livret A, de plans d'épargne-retraite, d'épargnes salariales ou même de contrats d'assurance-vie. Or, ces sommes oubliées ne profitent à personne !

Mais à qui appartient tout cet argent ? Le plus souvent, ces fonds viennent de comptes et de produits bancaires qui n'ont pas été réclamés après le décès de leur titulaire. Chaque année, des centaines d'héritiers oublient de faire les démarches nécessaires pour récupérer ces sommes qui devraient pourtant leur revenir. Souvent par méconnaissance, de nombreuses personnes ne savent pas exactement ce que leurs parents, grands parents, frères ou sœurs décédés, possédaient comme produits bancaires.

De son côté, la loi précise que si un compte bancaire ou un contrat d'assurance-vie "reste inactif pendant 10 ans, ou 3 ans après le décès du titulaire, les fonds non réclamés doivent être transférés à la Caisse des dépôts". Là-bas, les sommes sont conservées pendant 20 ans, ou 27 ans en cas de décès du titulaire. Passé ce délai, si le montant n'est pas revendiqué, il revient entièrement et définitivement à l'État.

Afin d'éviter de perdre de précieuses sommes d'argent, les héritiers qui ne savent pas si le défunt détenait des comptes, peuvent accéder au Fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba). Ce fichier recense les ouvertures, modifications, et clôtures de comptes bancaires dans toute la France. Pour y accéder, il faut adresser une demande par courrier postal à la Cnil, à l'adresse suivante : Centre national de traitement FBFV – BP 31 - 77421 Marne-la-Vallée CEDEX 02. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires : un acte de décès, un document prouvant sa qualité d'héritier et une pièce d'identité.

S'il y a effectivement un compte inactif mentionné dans le fichier Ficoba, alors il est possible de récupérer la somme qui a été transférée à la Caisse des dépôts. Pour cela, il est impératif de se rendre sur le site Ciclade.fr. Ce service gratuit permet de rechercher des comptes sur la base du nom, du prénom, ainsi que de la date de naissance ou de décès du titulaire du compte. Ce processus est simple, rapide, et surtout, il ne coûte rien ! Cependant, il faut noter que ce service concerne uniquement les comptes et les assurances-vie ouverts en France.

Ces 7 milliards d'euros oubliés représentent non seulement une fortune dormante, mais aussi une opportunité pour de nombreuses personnes de récupérer ce qui leur revient de droit.