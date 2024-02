Si vous placez 1 000 euros sur votre Livret A, combien d'argent aurez-vous dans 10 ans ?

Le taux du Livret A n'a jamais été aussi élevé depuis des années. Voici combien il peut rapporter aux épargnants sur 1, 2, 5 ou 10 ans.

La France comptabilise 58 millions de personnes qui possèdent un Livret A. Un chiffre qui fait de ce produit bancaire le livret d'épargne le plus prisé des Français. Une popularité qui s'explique par les nombreux avantages qu'il offre.

L'ouverture d'un Livret A ne coûte rien et est accessible à tous, les mineurs comme les majeurs. Le capital est totalement garanti par l'Etat. et les sommes générées par ce livret sont défiscalisées et ne sont donc pas soumises à l'impôt sur le revenu. Car évidemment, l'un des points forts du Livret A est qu'il produit des intérêts sur les montants détenus dessus.

Actuellement, le taux du livret A est fixé à 3% par an. C'est le cas depuis le 1er février 2023, et cette situation devrait perdurer au moins jusqu'au 1er février 2025. Il s'agit d'un niveau particulièrement élevé, puisqu'il n'a pas été atteint depuis plus de 15 ans. Pour rappel, le taux du Livret A ne s'élevait qu'à 0,5% en février 2022, soit il y a seulement deux ans.

Pourtant, trop peu de Français profitent pleinement de cette rémunération attractive. Selon la Banque de France, les ménages laissent en moyenne 16 562 euros sur leur compte courant. Une importante somme d'argent qui dort et ne rapporte absolument rien, puisque les comptes courants ne produisent aucun intérêt.

Or, dans le contexte inflationniste actuel, ne pas faire fructifier son épargne revient à en perdre. La hausse des prix rogne le pouvoir d'achat des sommes laissées sur les comptes courants. A l'inverse, placer ses liquidités sur des supports rémunérés comme le Livret A permet de limiter cette érosion.

Concrètement, si un épargnant place aujourd'hui 1 000 euros sur son livret A, avec un taux actuel à 3%, il touchera 30 euros d'intérêts au bout d'un an. Ainsi, il peut choisir de retirer chaque année les 30 euros de son livret A, auquel cas il profitera de 300 euros au bout de dix ans.

Autre option : le détenteur du livret peut laisser les intérêts s'accumuler d'année en année. Il pourra alors percevoir dès la deuxième année une rémunération de 3% non pas sur 1 000 euros, mais sur 1 030 euros, et ainsi de suite. Concrètement, avec cette technique, le livret A rapporte 159 euros au terme de la 5e année. Enfin, en laissant les intérêts sur le Livret A, le gain s'élèvera à 344 euros au bout de 10 ans.

Néanmoins, il est en réalité impossible de calculer précisément le montant que rapporte un Livret A au bout de 10 ans. La raison est simple : le taux de ce livret évolue tous les 6 mois, en février et en août. La Banque de France calcule ce taux de rémunération en fonction du niveau de l'inflation et l'évolution des taux interbancaires (les taux auxquels les banques s'échangent de l'argent). Le résultat du nouveau calcul est proposé au gouvernement qui choisit alors d'appliquer ou non ce nouveau taux.