Payer moitié prix au restaurant, c'est possible, mais jusqu'à fin mars uniquement

Une grande opération commerciale propose de diviser son addition par deux dans de nombreux restaurants. Voici comment en profiter.

Entre décembre 2018 et décembre 2023, les prix dans le secteur de la restauration ont augmenté de 16% selon Eurostat. Cette hausse a conduit les Français à ajuster leurs comportements de consommation, avec des répercussions directes sur les sorties et les plaisirs gastronomiques. Une étude de CGA et du panéliste NielsenIQ, démontre d'ailleurs que plus d'un tiers des Français (36%) déclarent fréquenter moins souvent les bars et restaurants qu'avant, notamment à cause de l'augmentation du coût de la vie.

C'est dans ce contexte qu'un grand nom de la restauration a décidé de renouveler une opération spéciale tenue plusieurs fois les années précédentes pour encourager la consommation. Jusqu'à fin mars, il est en effet possible de diminuer sa note de moitié dans 1 000 restaurants. 237 sont situés à Paris, mais d'autres grandes villes sont concernées. C'est le cas de Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Toulouse, Nice, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Nantes et Aix-en-Provence.

L'opération commerciale lancée le 15 février dernier est menée par TheFork, le célèbre site de réservation en ligne pour les restaurants. Le principe est simple : certains restaurateurs partenaires divisent par deux les prix de leurs plats en proposant une carte à -50%. Cuisine française, italienne, thaï, japonaise, mexicaine ou plus traditionnelle, il y en a pour tous les goûts ! Damien Rodière, directeur général de TheFork Europe de l'Ouest, explique que cette opération temporaire vise à "rendre la gastronomie accessible à tous" et à aider les partenaires restaurateurs "également touchés par l'inflation". Selon lui, lors des précédentes éditions, les restaurants participants ont pu tripler leur clientèle et doubler leur marge.

Pour en profiter, c'est facile, il suffit de se rendre sur le site thefork.fr ou bien sur l'application. Après avoir tapé la ville dans laquelle on souhaite trouver un restaurant, il faut sélectionner l'onglet "promotions". Les restaurants qui participent à l'opération s'affichent instantanément avec une mention "-50% sur la carte - TheFork Festival" écrite en rouge. Prudence toutefois : il faut vérifier le pourcentage de remise réellement effectué au cours de la réservation. En effet, certains restaurants présentés à moins 50%, peuvent ne proposer qu'une remise de 20 ou 30% selon les dates et heures de réservation, voire à certains moments, pas de remise du tout.

TheFork, anciennement connu sous le nom de LaFourchette, est un service de réservation de restaurants en ligne créé en France en 2007. Racheté par TripAdvisor en 2014, il s'est depuis étendu à une vingtaine de pays européens et latino-américains. En 2020, LaFourchette a choisi d'unifier ses dénominations dans les différents pays avec la marque TheFork. L'entreprise se rémunère en partie via des commissions sur les réservations prélevées aux restaurants partenaires.